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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5339534053415342

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:05

  artlife написав:
  airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina:
https://youtu.be/norElhwdEXI
Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть.
Конечно, московская специфика, но тем не менее.

Опять вы сюда сепарские вести из ватного монголо-бурятского мордора шлете.

К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко. В принципе, в Киеве с Москвой можно сравнивать только какие-то маленькие островки. 90% города.. состояние: грусть-печаль-тоска.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 03 жов, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А если серьезно, то снова вы пытаетесь выдать эфемерный единичный кейс за тренд рынка. Я устал уже говорить, насколько это дилетантски...

Частное объявление, реальные фотки, соответствующие планировке и виду из окон. То, что это сдалось за пару дней выходит за мое диванное восприятие рынка, поэтому поделился информацией.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко.

Может благодаря этим усилиям? Сколько станций метро построили при нем?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:11

  Vlad442 написав:
  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Похоже на рынке аренды начался сезон. В Эврике несколько недель не было ни одного частного предложения, потом появилось - я покрутил пальцем у виска. Не реальная цена. И тут упс.. прошло два дня и оно не активно.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted


Дорого, но там 50 м2 с планировкой евродвушки и ремонт свежий хозяйский, а не строительный.

Ремонт не строительный, согласен. На евродвушку не тянет. Вот эта планировка 1-Г
https://arkada.ua/ua/2/5/11807/11809/11914/

И сколько примерная стоимость этой однухи, переделанной в двуху, метражом меньше чем у меня сталинка 32года постройки(на три метра, при тиране комнаты по 10 метров не клепали пролетариату) и сданная за день за 500уе/мес?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:14

  Долярчик написав:Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем

https://news.finance.ua/ru/news/-/47953 ... ormit-zaem


Ты прямую речь замминистра то хоть слушал? Это госпрограмма льготного кредитования для тех, у кого нет собственного жилья. Льготами покрывается площадь не более 20 м2 на человека.

Кстати, текущая ставка по молодежному кредитованию - 3%, а не 7%. Ну и кому это будет интересно?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Свернул из пробки на ДН в пробку на Подвысоцкого. Чтобы повернуть в пробку на Киквидзе. Суббота блд. НЛ - отказать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:16

  барабашов написав:
  Vlad442 написав:Ремонт не строительный, согласен. На евродвушку не тянет. Вот эта планировка 1-Г
https://arkada.ua/ua/2/5/11807/11809/11914/

И сколько примерная стоимость этой однухи, переделанной в двуху, метражом меньше чем у меня сталинка 32года постройки(на три метра, при тиране комнаты по 10 метров не клепали пролетариату) и сданная за день за 500уе/мес?

Вот хотелка на аналогичную в этом доме (без допприхожей) с ремонтом от застройщика.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ul-lomono ... 4606dd40e3
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:17

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко.

Может благодаря этим усилиям? Сколько станций метро построили при нем?


Максим имел в виду усилия по раздаче земли строителям человейников. Инфраструктуру он не продает, а значит она опциональна. И вообще, киевляне на нее не заработали
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:21

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко.

Может благодаря этим усилиям? Сколько станций метро построили при нем?

Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах.
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