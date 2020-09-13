Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
Опять вы сюда сепарские вести из ватного монголо-бурятского мордора шлете.
К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко. В принципе, в Киеве с Москвой можно сравнивать только какие-то маленькие островки. 90% города.. состояние: грусть-печаль-тоска.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 03 жов, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Похоже на рынке аренды начался сезон. В Эврике несколько недель не было ни одного частного предложения, потом появилось - я покрутил пальцем у виска. Не реальная цена. И тут упс.. прошло два дня и оно не активно. https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted
Дорого, но там 50 м2 с планировкой евродвушки и ремонт свежий хозяйский, а не строительный.
И сколько примерная стоимость этой однухи, переделанной в двуху, метражом меньше чем у меня сталинка 32года постройки(на три метра, при тиране комнаты по 10 метров не клепали пролетариату) и сданная за день за 500уе/мес?
И сколько примерная стоимость этой однухи, переделанной в двуху, метражом меньше чем у меня сталинка 32года постройки(на три метра, при тиране комнаты по 10 метров не клепали пролетариату) и сданная за день за 500уе/мес?