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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5340534153425343

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опять смотрю у зрадио зрада включается в момент выборов. Пальчевский ведь будет гораздо лучшим мэром, правда? Гораздо лучшего президента и ВРУ народ же уже выбрал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:08

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А если серьезно, то снова вы пытаетесь выдать эфемерный единичный кейс за тренд рынка. Я устал уже говорить, насколько это дилетантски...

Частное объявление, реальные фотки, соответствующие планировке и виду из окон. То, что это сдалось за пару дней выходит за мое диванное восприятие рынка, поэтому поделился информацией.

Нет доказательств что оно и сдалось. Могли просто убрать объявление по разным причинам.
Или сдалось, но с большим дисконтом.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:12

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina:
https://youtu.be/norElhwdEXI
Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть.
Конечно, московская специфика, но тем не менее.

Опять вы сюда сепарские вести из ватного монголо-бурятского мордора шлете.

К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко. В принципе, в Киеве с Москвой можно сравнивать только какие-то маленькие островки. 90% города.. состояние: грусть-печаль-тоска.

Київ треба порівнювати з Бухарестом чи Кишиневом...
Хоча б через схожий менталітет і ВВП.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:16

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко.

Может благодаря этим усилиям? Сколько станций метро построили при нем?

Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах.

Да, это так. Киев превращают в город, непригодный для жизни. Существующие транспортные магистрали и инфраструктура абсолютно не справляются с нагрузками. А они строят новое, уплотняют, прилепливают сбоку....
Только полный запрет строительства жилых зданий в нынешних границах Киева может со временем выровнять ситуацию(при этом продолжать строить дороги,метро, школы, больницы). А строить где? Как в Москве - выделить кусок территории в области размеров с пол-Киева, присоединить к Киеву, сразу завести туда метро - и стройте там.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:29

  airmax78 написав:Пока я вижу как Клычко забирает землю у строителей человейников, а не раздает. При чем в ущерб своему рейтингу. Все уже роздано до него. В тч космонавтом и его молодой командой, которого киевляне выбирали себе в мэры дважды.


Ух уж эти папередники. Напомню, что Кличко - городской голова Киева уже больше 6 лет (с июня 2014-го)

  airmax78 написав:Опять смотрю у зрадио зрада включается в момент выборов. Пальчевский ведь будет гораздо лучшим мэром, правда? Гораздо лучшего президента и ВРУ народ же уже выбрал.


Сравнил большое г с еще бОльшим, и считаешь себя рок-звездой логики и рассудительности? Смешной ты :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:37

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Пока я вижу как Клычко забирает землю у строителей человейников, а не раздает. При чем в ущерб своему рейтингу. Все уже роздано до него. В тч космонавтом и его молодой командой, которого киевляне выбирали себе в мэры дважды.


Ух уж эти папередники. Напомню, что Кличко - городской голова Киева уже больше 6 лет (с июня 2014-го)

  airmax78 написав:Опять смотрю у зрадио зрада включается в момент выборов. Пальчевский ведь будет гораздо лучшим мэром, правда? Гораздо лучшего президента и ВРУ народ же уже выбрал.


Сравнил большое г с еще бОльшим, и считаешь себя рок-звездой логики и рассудительности? Смешной ты :D

Зрада, ты же в теме сколько в Киеве по времени занимает девелоперский проект? Или не очень? Рассказать? Все строительные площадки, которые мы видим,пилились при Попове, Черновецком, а многие еще при Омельченко. То, что выделялось при Клычко (если выделялось) мы увидим года через 2-3-5 и более.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:45

  Vlad442 написав:Вот хотелка на аналогичную в этом доме (без допприхожей) с ремонтом от застройщика.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ul-lomono ... 4606dd40e3


Это точно ремонт от застройщика ? В тексте написано "качественный евро".)
У вас нет часом примеров реальных сделок по такой цене ? Неужели кто-то покупает обычную панель от Аркады в доме 25 этажей за 74куе ?
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