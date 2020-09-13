Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
Опять вы сюда сепарские вести из ватного монголо-бурятского мордора шлете.
К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко. В принципе, в Киеве с Москвой можно сравнивать только какие-то маленькие островки. 90% города.. состояние: грусть-печаль-тоска.
Київ треба порівнювати з Бухарестом чи Кишиневом... Хоча б через схожий менталітет і ВВП.
airmax78 написав:К моему огромному сожалению, Киев по сравнению с Москвой сегодня выглядит трагически удручающе. Это самое мягкое что я смог подобрать. Это несмотря на все усилия Клычко.
Может благодаря этим усилиям? Сколько станций метро построили при нем?
Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах.
Да, это так. Киев превращают в город, непригодный для жизни. Существующие транспортные магистрали и инфраструктура абсолютно не справляются с нагрузками. А они строят новое, уплотняют, прилепливают сбоку.... Только полный запрет строительства жилых зданий в нынешних границах Киева может со временем выровнять ситуацию(при этом продолжать строить дороги,метро, школы, больницы). А строить где? Как в Москве - выделить кусок территории в области размеров с пол-Киева, присоединить к Киеву, сразу завести туда метро - и стройте там.
airmax78 написав:Пока я вижу как Клычко забирает землю у строителей человейников, а не раздает. При чем в ущерб своему рейтингу. Все уже роздано до него. В тч космонавтом и его молодой командой, которого киевляне выбирали себе в мэры дважды.
Ух уж эти папередники. Напомню, что Кличко - городской голова Киева уже больше 6 лет (с июня 2014-го)
airmax78 написав:Опять смотрю у зрадио зрада включается в момент выборов. Пальчевский ведь будет гораздо лучшим мэром, правда? Гораздо лучшего президента и ВРУ народ же уже выбрал.
Сравнил большое г с еще бОльшим, и считаешь себя рок-звездой логики и рассудительности? Смешной ты
airmax78 написав:Пока я вижу как Клычко забирает землю у строителей человейников, а не раздает. При чем в ущерб своему рейтингу. Все уже роздано до него. В тч космонавтом и его молодой командой, которого киевляне выбирали себе в мэры дважды.
Ух уж эти папередники. Напомню, что Кличко - городской голова Киева уже больше 6 лет (с июня 2014-го)
airmax78 написав:Опять смотрю у зрадио зрада включается в момент выборов. Пальчевский ведь будет гораздо лучшим мэром, правда? Гораздо лучшего президента и ВРУ народ же уже выбрал.
Сравнил большое г с еще бОльшим, и считаешь себя рок-звездой логики и рассудительности? Смешной ты
Зрада, ты же в теме сколько в Киеве по времени занимает девелоперский проект? Или не очень? Рассказать? Все строительные площадки, которые мы видим,пилились при Попове, Черновецком, а многие еще при Омельченко. То, что выделялось при Клычко (если выделялось) мы увидим года через 2-3-5 и более.
Это точно ремонт от застройщика ? В тексте написано "качественный евро".) У вас нет часом примеров реальных сделок по такой цене ? Неужели кто-то покупает обычную панель от Аркады в доме 25 этажей за 74куе ?