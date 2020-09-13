ну так шо мало места в Броварах? Продлить метро вдоль дороги,шоб не на костях
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну так шо мало места в Броварах? Продлить метро вдоль дороги,шоб не на костях
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:44
Ха-ха. Я сегодня 20 минут стоял в тянучке в п.г.т. в 7 утра, а состояла оная в основном из киевлян, желающих приобщится к природе (грибочков набрать)! Автомобилизация (тудыть её в качель) несётся семимильными шагами.
Ну и на счет того, что в Мацкве нет такого архитектурного треша как у нас-ПИК и компания загаживают "первопрестольную" панельными муравейниками покруче Киева. Может вы там дальше центра не бывали? Так тот же Варламов об этом регулярно говорит в своих видосиках.
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