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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5341534253435344

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:А строить где? Как в Москве - выделить кусок территории в области размеров с пол-Киева, присоединить к Киеву, сразу завести туда метро - и стройте там.
ну так шо мало места в Броварах? Продлить метро вдоль дороги,шоб не на костях
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 15:44

  airmax78 написав:Свернул из пробки на ДН в пробку на Подвысоцкого. Чтобы повернуть в пробку на Киквидзе. Суббота блд. НЛ - отказать.


Ха-ха. Я сегодня 20 минут стоял в тянучке в п.г.т. в 7 утра, а состояла оная в основном из киевлян, желающих приобщится к природе (грибочков набрать)! :lol: Автомобилизация (тудыть её в качель) несётся семимильными шагами.
Ну и на счет того, что в Мацкве нет такого архитектурного треша как у нас-ПИК и компания загаживают "первопрестольную" панельными муравейниками покруче Киева. Может вы там дальше центра не бывали? Так тот же Варламов об этом регулярно говорит в своих видосиках.
drevlyanin
 
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