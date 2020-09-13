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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 жов, 2020 15:39
Damien написав:
А строить где? Как в Москве - выделить кусок территории в области размеров с пол-Киева, присоединить к Киеву, сразу завести туда метро - и стройте там.
ну так шо мало места в Броварах? Продлить метро вдоль дороги,шоб не на костях
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:44
airmax78 написав:
Свернул из пробки на ДН в пробку на Подвысоцкого. Чтобы повернуть в пробку на Киквидзе. Суббота блд. НЛ - отказать.
Ха-ха. Я сегодня 20 минут стоял в тянучке в п.г.т. в 7 утра, а состояла оная в основном из киевлян, желающих приобщится к природе (грибочков набрать)!
Автомобилизация (тудыть её в качель) несётся семимильными шагами.
Ну и на счет того, что в Мацкве нет такого архитектурного треша как у нас-ПИК и компания загаживают "первопрестольную" панельными муравейниками покруче Киева. Может вы там дальше центра не бывали? Так тот же Варламов об этом регулярно говорит в своих видосиках.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 16:35
drevlyanin написав:
тот же Варламов об этом регулярно говорит в своих видосиках.
Варламов очень балованный. Он это свое Мурино в пригороде Питера каждые два дня вспоминает как олицетворение нечто ужасного, гетто и т.д.
Я посмотрел - это Мурино было бы за счастье нам, у нас просто треш в пригороде по сравнению с Мурино
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Додано: Суб 03 жов, 2020 17:54
Richi написав: airmax78 написав:
Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах.
Ещё несколько дней назад я писал, что в Киев нет ничего, чем можно было бы гордится и даже когда приезжают знакомые, то на второй день уже не знаешь, что им показывать. Вы возразили, что Киев прекрасен и многогранен. Я не стал продолжать этот разговор, т.к. любая наша знаменитая церковь словно сарай в сравнении с любой
церковью Рима, благоустройство с Москвой сравнивать стыдно, да и о чём говорить если даже в Марининском парке не могут посеять траву - что растёт, то и ладно ...
Что поменялось в Вашем сознании за последние дни? Пробки позволили более внимательно посмотреть по сторонам?
Я безумно любил этот город и возвращаясь у меня радовалось сердце. Даже возвращаясь из Москвы в 90-х, невольно сравнивал загаженную Москву и наш уютный, зелёный Киев.
P.S. Знакомый приехал на 1 день из Москвы (91 год), идём по Печерску и он спрашивает: а центр далеко? Нет, говорю, пару остановок и Крещатик ... А почему так чисто и где эти вечно бегущие толпы с сумками? Это был большой, но комфортный и уютный город утопающий в зелени.
В Киеве есть очень приятные места. Несмотря даже на убогость творчества вильнолюдей. Но по сравнению с Москвой - да, подубитый провинциальный городок.
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