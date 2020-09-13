Richi написав:

airmax78 написав: Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах. Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах.

любой

Ещё несколько дней назад я писал, что в Киев нет ничего, чем можно было бы гордится и даже когда приезжают знакомые, то на второй день уже не знаешь, что им показывать. Вы возразили, что Киев прекрасен и многогранен. Я не стал продолжать этот разговор, т.к. любая наша знаменитая церковь словно сарай в сравнении сцерковью Рима, благоустройство с Москвой сравнивать стыдно, да и о чём говорить если даже в Марининском парке не могут посеять траву - что растёт, то и ладно ...Что поменялось в Вашем сознании за последние дни? Пробки позволили более внимательно посмотреть по сторонам?Я безумно любил этот город и возвращаясь у меня радовалось сердце. Даже возвращаясь из Москвы в 90-х, невольно сравнивал загаженную Москву и наш уютный, зелёный Киев.P.S. Знакомый приехал на 1 день из Москвы (91 год), идём по Печерску и он спрашивает: а центр далеко? Нет, говорю, пару остановок и Крещатик ... А почему так чисто и где эти вечно бегущие толпы с сумками? Это был большой, но комфортный и уютный город утопающий в зелени.