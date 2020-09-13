Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Свернул из пробки на ДН в пробку на Подвысоцкого. Чтобы повернуть в пробку на Киквидзе. Суббота блд. НЛ - отказать.
Ха-ха. Я сегодня 20 минут стоял в тянучке в п.г.т. в 7 утра, а состояла оная в основном из киевлян, желающих приобщится к природе (грибочков набрать)! Автомобилизация (тудыть её в качель) несётся семимильными шагами. Ну и на счет того, что в Мацкве нет такого архитектурного треша как у нас-ПИК и компания загаживают "первопрестольную" панельными муравейниками покруче Киева. Может вы там дальше центра не бывали? Так тот же Варламов об этом регулярно говорит в своих видосиках.
drevlyanin написав: тот же Варламов об этом регулярно говорит в своих видосиках.
Варламов очень балованный. Он это свое Мурино в пригороде Питера каждые два дня вспоминает как олицетворение нечто ужасного, гетто и т.д. Я посмотрел - это Мурино было бы за счастье нам, у нас просто треш в пригороде по сравнению с Мурино
airmax78 написав:Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах.
Ещё несколько дней назад я писал, что в Киев нет ничего, чем можно было бы гордится и даже когда приезжают знакомые, то на второй день уже не знаешь, что им показывать. Вы возразили, что Киев прекрасен и многогранен. Я не стал продолжать этот разговор, т.к. любая наша знаменитая церковь словно сарай в сравнении с любой церковью Рима, благоустройство с Москвой сравнивать стыдно, да и о чём говорить если даже в Марининском парке не могут посеять траву - что растёт, то и ладно ... Что поменялось в Вашем сознании за последние дни? Пробки позволили более внимательно посмотреть по сторонам? Я безумно любил этот город и возвращаясь у меня радовалось сердце. Даже возвращаясь из Москвы в 90-х, невольно сравнивал загаженную Москву и наш уютный, зелёный Киев. P.S. Знакомый приехал на 1 день из Москвы (91 год), идём по Печерску и он спрашивает: а центр далеко? Нет, говорю, пару остановок и Крещатик ... А почему так чисто и где эти вечно бегущие толпы с сумками? Это был большой, но комфортный и уютный город утопающий в зелени.
В Киеве есть очень приятные места. Несмотря даже на убогость творчества вильнолюдей. Но по сравнению с Москвой - да, подубитый провинциальный городок.
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
zРадио написав: Сравнил большое г с еще бОльшим, и считаешь себя рок-звездой логики и рассудительности? Смешной ты
Зрада, ты же в теме сколько в Киеве по времени занимает девелоперский проект? Или не очень? Рассказать? Все строительные площадки, которые мы видим,пилились при Попове, Черновецком, а многие еще при Омельченко. То, что выделялось при Клычко (если выделялось) мы увидим года через 2-3-5 и более.
Боксер с отбитыми мозгами, конечно, лучший друг несравненного Никонов а, но Укрбуд с Микитасем и пиленьем городских денег был именно при Витальке
Кидал это уже сюда. Но некоторые сделали вид что "не заметили" . И к нашим баранам: когда был в ОП Креатора дней десять назад, менеджер меня клятвенно уверяла, что 1 октября произойдут две вещи-увеличат цены на первый дом на 15% и надо брать вот прямо срочно+выставят в продажу второй дом. Но вчерась приходит СМС, что "акционное предложение" продлили еще на месяц и второго дома в продаже естественно нет.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 03 жов, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
АААААААААААААААААААААА!!!!!!! Що ви мені таке включили?!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Зрада, ты же в теме сколько в Киеве по времени занимает девелоперский проект? Или не очень? Рассказать? Все строительные площадки, которые мы видим,пилились при Попове, Черновецком, а многие еще при Омельченко. То, что выделялось при Клычко (если выделялось) мы увидим года через 2-3-5 и более.
И разрешения на застройку с 2014-го по сегодня выдавали Попов, Черновецкий и Омельченко? Зачем ты прикидываешься дурачком? Или тут и прикидываться не надо?
PS: хватит оффтопить политической агитацией - "несмотря на все усилия Кличко"...
зРадист, ты НЕреально тупой так и вижу Кличко выдающего РАЗРЕШЕНИЯ на застройку не знаю как у тебя получается памперсами торговать но тут(в теме ветки) ты полный НОЛЬ!
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