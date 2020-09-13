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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5342534353445345

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

новости с рынка труда ИТ. говорил сегодня с солушен архитектом одной очень крупной компании. говорит большая текучка, огромное число вакансий, не успел он заикнуться, что хорошо бы поднять зарплату, тут же подняли.

в общем к чему это я? КРЖН буит дорожать
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:по сравнению с Москвой - да, подубитый провинциальный городок.

так Киев всегда таким и был, и слава Б-гу остается)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:40

  adeges написав:новости с рынка труда ИТ. говорил сегодня с солушен архитектом одной очень крупной компании. говорит большая текучка, огромное число вакансий, не успел он заикнуться, что хорошо бы поднять зарплату, тут же подняли.

в общем к чему это я? КРЖН буит дорожать

А у меня друган, ай-тишник. Работал в Киеве в отвлетвлении Delloite, всех уже пол года как перевели на удалёнку и сказали не раньше лета в офис в Киев вернутся. Приехал в Мариуполь и довольный. Говорит, так бы и жить в Мариуполе, получать киевскую зарплату. Типа в Мариуполе комфортнее, город преобразился и жильё не надо снимать в Киеве (жил на левом берегу пять лет - каменные джунгли, говорит, тяжело было). Одни плюсы.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 20:53

  UA написав:
  airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina:
https://youtu.be/norElhwdEXI
Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть.
Конечно, московская специфика, но тем не менее.

Шо вы за хню смотрите?
https://www.youtube.com/watch?v=lOtl6szodio&t=12s
Сделайте погромче (можно вывести на большой экран) и с 15минн. 30 сек наслаждайтесь :mrgreen:

Ага. Я этого жлоба не перевариваю. Коммерческая у него в порядке.
airmax78
 
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