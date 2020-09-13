Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
новости с рынка труда ИТ. говорил сегодня с солушен архитектом одной очень крупной компании. говорит большая текучка, огромное число вакансий, не успел он заикнуться, что хорошо бы поднять зарплату, тут же подняли.
в общем к чему это я? КРЖН буит дорожать
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:новости с рынка труда ИТ. говорил сегодня с солушен архитектом одной очень крупной компании. говорит большая текучка, огромное число вакансий, не успел он заикнуться, что хорошо бы поднять зарплату, тут же подняли.
в общем к чему это я? КРЖН буит дорожать
А у меня друган, ай-тишник. Работал в Киеве в отвлетвлении Delloite, всех уже пол года как перевели на удалёнку и сказали не раньше лета в офис в Киев вернутся. Приехал в Мариуполь и довольный. Говорит, так бы и жить в Мариуполе, получать киевскую зарплату. Типа в Мариуполе комфортнее, город преобразился и жильё не надо снимать в Киеве (жил на левом берегу пять лет - каменные джунгли, говорит, тяжело было). Одни плюсы.
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.