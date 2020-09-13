так Киев всегда таким и был, и слава Б-гу остается)
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Додано: Суб 03 жов, 2020 20:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так Киев всегда таким и был, и слава Б-гу остается)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Суб 03 жов, 2020 20:40
А у меня друган, ай-тишник. Работал в Киеве в отвлетвлении Delloite, всех уже пол года как перевели на удалёнку и сказали не раньше лета в офис в Киев вернутся. Приехал в Мариуполь и довольный. Говорит, так бы и жить в Мариуполе, получать киевскую зарплату. Типа в Мариуполе комфортнее, город преобразился и жильё не надо снимать в Киеве (жил на левом берегу пять лет - каменные джунгли, говорит, тяжело было). Одни плюсы.
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:53
Ага. Я этого жлоба не перевариваю. Коммерческая у него в порядке.
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:25
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:27
Кто выделяет в Киеве землю? Киев рада к которой Кличко, конечно, не имеет никакого отношения.
А бюджетные деньги по фальшивым тендерам тоже не он, он ведь в тендерной комиссии не сидит.
А открывают и закрывают объекты из-за недостатка или сфальшованной документации проверяет точно не он.
Это ГАСК к которому он не имеет никакого отношения.
Вообще к чему он имеет в Киеве отношение?
К прыжкам по стеклянному мосту с своим братиком?
Или тупым выступлениям на канале "Киев"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:35
Линолеум, плинтуса и потолочные фризы очень знакомые - их оставили от застройщика. Плитку на полу в санузле поменяли. Межкомнатные двери благоразумно на фото не попали.
Примеров реальных сделок нет.
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:56
Каждый кулик своё болото хвалит (в смысле продаёт). Но тренды и направления движения цен он обычно хорошо угадывает. В отличии от модифицированой блондинки из Колхоз Интертеймент ой, простите-" Калинка групп" у которой бешеный спрос на пентхаузы и цены только в рост.
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