Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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adeges написав:новости с рынка труда ИТ. говорил сегодня с солушен архитектом одной очень крупной компании. говорит большая текучка, огромное число вакансий, не успел он заикнуться, что хорошо бы поднять зарплату, тут же подняли.
в общем к чему это я? КРЖН буит дорожать
А у меня друган, ай-тишник. Работал в Киеве в отвлетвлении Delloite, всех уже пол года как перевели на удалёнку и сказали не раньше лета в офис в Киев вернутся. Приехал в Мариуполь и довольный. Говорит, так бы и жить в Мариуполе, получать киевскую зарплату. Типа в Мариуполе комфортнее, город преобразился и жильё не надо снимать в Киеве (жил на левом берегу пять лет - каменные джунгли, говорит, тяжело было). Одни плюсы.
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
Прохожий написав:зРадист, ты НЕреально тупой так и вижу Кличко выдающего РАЗРЕШЕНИЯ на застройку не знаю как у тебя получается памперсами торговать но тут(в теме ветки) ты полный НОЛЬ!
Кто выделяет в Киеве землю? Киев рада к которой Кличко, конечно, не имеет никакого отношения. А бюджетные деньги по фальшивым тендерам тоже не он, он ведь в тендерной комиссии не сидит. А открывают и закрывают объекты из-за недостатка или сфальшованной документации проверяет точно не он. Это ГАСК к которому он не имеет никакого отношения. Вообще к чему он имеет в Киеве отношение? К прыжкам по стеклянному мосту с своим братиком? Или тупым выступлениям на канале "Киев"?
Это точно ремонт от застройщика ? В тексте написано "качественный евро".) У вас нет часом примеров реальных сделок по такой цене ? Неужели кто-то покупает обычную панель от Аркады в доме 25 этажей за 74куе ?
Линолеум, плинтуса и потолочные фризы очень знакомые - их оставили от застройщика. Плитку на полу в санузле поменяли. Межкомнатные двери благоразумно на фото не попали.
Ага. Я этого жлоба не перевариваю. Коммерческая у него в порядке.
Каждый кулик своё болото хвалит (в смысле продаёт). Но тренды и направления движения цен он обычно хорошо угадывает. В отличии от модифицированой блондинки из Колхоз Интертеймент ой, простите-" Калинка групп" у которой бешеный спрос на пентхаузы и цены только в рост.
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.
airmax78 написав:Уберите от экранов zradio, rjkz, drevlyanina: https://youtu.be/norElhwdEXI Спойлер: первые 20 мин об элитной недвиге и жизни в центре. Дальше можно не смотреть. Конечно, московская специфика, но тем не менее.