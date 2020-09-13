Додано: Суб 03 жов, 2020 23:28

Проезжал вчера мимо жк республика, заехал на кофе. Итак, есть некоторые выводы после чашечки кофе. Есть неплохие однушки с рассрочкой на 1,5 года. С максимальными скидками цена получается 1500 уе с привязкой к курсу. Естественно привязка работает в сторону ослабления гривны. Так же склоняли к девушке в готовом доме, но по 1700.



Немножко удивился цене и пытался возразить, но менеджер сказал что цена 70 куе это нормально как для заокружной. Тем более теремки это конечная метро и можно спокойно присесть когда будешь мчаться в центр



ПС

Утром в пятницу в сторону окружной от центра ехал 40 минут, 30 из которых от начала голосеевского проспекта. Как ехать в сторону центра в будние дни проверять не хочу, наверное поэтому манагер прорекламировал конечную метро как один из основных плюсов однухи за 70 куе. При этом сделал акцент, что их клиенты очень состоятельная молодёжь, я правда понял правда к чему было это замечание.