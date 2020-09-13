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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:28
Проезжал вчера мимо жк республика, заехал на кофе. Итак, есть некоторые выводы после чашечки кофе. Есть неплохие однушки с рассрочкой на 1,5 года. С максимальными скидками цена получается 1500 уе с привязкой к курсу. Естественно привязка работает в сторону ослабления гривны. Так же склоняли к девушке в готовом доме, но по 1700.
Немножко удивился цене и пытался возразить, но менеджер сказал что цена 70 куе это нормально как для заокружной. Тем более теремки это конечная метро и можно спокойно присесть когда будешь мчаться в центр
ПС
Утром в пятницу в сторону окружной от центра ехал 40 минут, 30 из которых от начала голосеевского проспекта. Как ехать в сторону центра в будние дни проверять не хочу, наверное поэтому манагер прорекламировал конечную метро как один из основных плюсов однухи за 70 куе. При этом сделал акцент, что их клиенты очень состоятельная молодёжь, я правда понял правда к чему было это замечание.
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hume
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Додано: Суб 03 жов, 2020 23:32
hume я уже начинаю сам теряться: где они столько состоятельных лохов находят? Ну ОК Unit по 1500-1600 толкать, но блд Республику... пц
PS Сам там сегодня мимо проезжал. Это же полная ж0па.
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airmax78
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Додано: Нед 04 жов, 2020 01:32
airmax78 написав:hume
я уже начинаю сам теряться: где они столько состоятельных лохов находят? Ну ОК Unit по 1500-1600 толкать, но блд Республику... пц
PS Сам там сегодня мимо проезжал. Это же полная ж0па.
Поставил вам плюсик, клиент начинает прозревать: и сказал господь-это хорошо.
Ларчик просто открывается-рассрочка от КАНа на 3-5-7 лет рулит. Сам был свидетелем в ОП Юнита как молодой паре айтишнегов считали размер платежа за трёшку: Сначала они хотели брать на 3 года, но узнав месячный взнос малость подофигели; потом менеджер посчитала на 5 лет, всё равно морщатся-многовато; и только после оглашения семилетнего варианта, который уже фактически аналог ипотеке, сказали что это им подходит.
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drevlyanin
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Додано: Нед 04 жов, 2020 03:12
Richi написав: airmax78 написав:
Метро вопрос десятый. Я говорю об общем ощущении. Такой разрухи и архитектурного беспредела как в Киеве в центре, в Москве нет даже на самых дальних окраинах.
Ещё несколько дней назад я писал, что в Киев нет ничего, чем можно было бы гордится и даже когда приезжают знакомые, то на второй день уже не знаешь, что им показывать. Вы возразили, что Киев прекрасен и многогранен. Я не стал продолжать этот разговор, т.к. любая наша знаменитая церковь словно сарай в сравнении с любой
церковью Рима, благоустройство с Москвой сравнивать стыдно, да и о чём говорить если даже в Марининском парке не могут посеять траву - что растёт, то и ладно ...
Что поменялось в Вашем сознании за последние дни? Пробки позволили более внимательно посмотреть по сторонам?
Я безумно любил этот город и возвращаясь у меня радовалось сердце. Даже возвращаясь из Москвы в 90-х, невольно сравнивал загаженную Москву и наш уютный, зелёный Киев.
P.S. Знакомый приехал на 1 день из Москвы (91 год), идём по Печерску и он спрашивает: а центр далеко? Нет, говорю, пару остановок и Крещатик ... А почему так чисто и где эти вечно бегущие толпы с сумками? Это был большой, но комфортный и уютный город утопающий в зелени.
Хотел написать нечто подобное, потом подумал - КОМУ? Стер.
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rjkz
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:04
Довольно странно, что фанаты "утопающего в зелени Киева" куесосят первого за годы независимости мэра, который восстановлением этих зеленых зон озаботился.
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airmax78
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:28
airmax78 написав:
Довольно странно, что фанаты "утопающего в зелени Киева" куесосят первого за годы независимости мэра, который восстановлением этих зеленых зон озаботился.
Так за то что озаботился ему нужно ещё 5 лет дать подерибанить бюджет Киева с своими смотрящими и довести город до полного транспортного коллапса?
Хотя, скорее всего, он и пройдёт.
А люди выбравшие два раза Черновецкого и второй раз Кличко и называемые киевлянами никакого уважения не заслуживают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:41
shapo написав: airmax78 написав:
Довольно странно, что фанаты "утопающего в зелени Киева" куесосят первого за годы независимости мэра, который восстановлением этих зеленых зон озаботился.
Так за то что озаботился ему нужно ещё 5 лет дать подерибанить бюджет Киева с своими смотрящими и довести город до полного транспортного коллапса?
Хотя, скорее всего, он и пройдёт.
А люди выбравшие два раза Черновецкого и второй раз Кличко и называемые киевлянами никакого уважения не заслуживают
Опять же, Клычко первый за годы независимости мэр, при котором производится такое масштабное строительство развязок и ремонт дорог. И, похоже, при нем таки закончится строительство многострадальных мостов и путепровода на Трою. Но опять зрада. Все не так. Пальчевский придет - порьядок наведьет.
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airmax78
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:47
airmax78 написав:hume
я уже начинаю сам теряться: где они столько состоятельных лохов находят?
Ну ОК Unit по 1500-1600 толкать, но блд Республику... пц
PS Сам там сегодня мимо проезжал. Это же полная ж0па.
А хто Теслу по 2400 купляє? Розумні?
Хайп ... КРЖН ... Вологі мрії ...
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change_pm
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