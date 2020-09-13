Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 У КАНа есть рассрочка без процентов до ввода в эксплуатацию (до двух лет), если же хотите оформить на 5-7 лет, то первые два года (или до ввода в эксплуатацию) рассрочка без %, а с третьего начинают начисляться процент на остаток. Если не ошибаюсь где-то до 10%. То есть с третьего года начинается кредитование от строительной компании, которое они продолжают называть рассрочкой. Так же есть кредитование от банка до 25 лет, но там пакет документов нужно собрать внушительный и процент подходящий только доллярчику.
КАН этим и берет, но как можно заплатить 1500 уе за окружной известно только менеджерам КАНа
hume Вот так бакланы не знающие даже ассемблера(зато зарплата в уе) купят на 20 лет вперёд такую прелесть в заж0пьи, а потом вой будет стоять "цены падают, рынок стоит,никому ничего не надо, 'всесвалилизабугорКиеввымирает!'" когда надо будет выйти из объекта по ряду причин Поэтому не вижу причин чтобы сталинка или брежневский кирпич в километре от Майдана стоил дешевле двушки не в состоянии "бабушка только померла,деньги многосрочно надо,ковёр впридачу" Если конечно история приватизации прозрачная и проблем нет.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 04 жов, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:hume я уже начинаю сам теряться: где они столько состоятельных лохов находят? Ну ОК Unit по 1500-1600 толкать, но блд Республику... пц PS Сам там сегодня мимо проезжал. Это же полная ж0па.
Поставил вам плюсик, клиент начинает прозревать: и сказал господь-это хорошо. Ларчик просто открывается-рассрочка от КАНа на 3-5-7 лет рулит. Сам был свидетелем в ОП Юнита как молодой паре айтишнегов считали размер платежа за трёшку: Сначала они хотели брать на 3 года, но узнав месячный взнос малость подофигели; потом менеджер посчитала на 5 лет, всё равно морщатся-многовато; и только после оглашения семилетнего варианта, который уже фактически аналог ипотеке, сказали что это им подходит.
hume написав:vladimir07 У КАНа есть рассрочка без процентов до ввода в эксплуатацию (до двух лет), если же хотите оформить на 5-7 лет, то первые два года (или до ввода в эксплуатацию) рассрочка без %, а с третьего начинают начисляться процент на остаток. Если не ошибаюсь где-то до 10%.
Спасибо, не знал этих подробностей рассрочки.
hume написав:КАН этим и берет, но как можно заплатить 1500 уе за окружной известно только менеджерам КАНа
Для Республики есть пешая доступность к метро, люди проверяли что около 15 минут идти. И этот факт, думаю, много значит в удавшемся разгоне цены.
НЕ первый раз такое наблюдаю. При этом на планах квартиры в объявлениях рылов не показана большая кладовка
Классика жанра...
1. Сначала собственная сверх-жадность (160к). 2. Затем просто жадность (115к). 3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к). 4. Затем разочарование (115к). 5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к). 6. И продажа после торга (80-90к).
hume написав:vladimir07 У КАНа есть рассрочка без процентов до ввода в эксплуатацию (до двух лет), если же хотите оформить на 5-7 лет, то первые два года (или до ввода в эксплуатацию) рассрочка без %, а с третьего начинают начисляться процент на остаток. Если не ошибаюсь где-то до 10%.
Спасибо, не знал этих подробностей рассрочки.
hume написав:КАН этим и берет, но как можно заплатить 1500 уе за окружной известно только менеджерам КАНа
Для Республики есть пешая доступность к метро, люди проверяли что около 15 минут идти. И этот факт, думаю, много значит в удавшемся разгоне цены.
Не давно мені тут розказували про 7хв. Кавалірка в Жулянах грає новими фарбами за 25 хв пєхотою і 10 хв маршруткою/автобусом.