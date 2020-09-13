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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5345534653475348>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:36

vladimir07
У КАНа есть рассрочка без процентов до ввода в эксплуатацию (до двух лет), если же хотите оформить на 5-7 лет, то первые два года (или до ввода в эксплуатацию) рассрочка без %, а с третьего начинают начисляться процент на остаток. Если не ошибаюсь где-то до 10%. То есть с третьего года начинается кредитование от строительной компании, которое они продолжают называть рассрочкой. Так же есть кредитование от банка до 25 лет, но там пакет документов нужно собрать внушительный и процент подходящий только доллярчику.

КАН этим и берет, но как можно заплатить 1500 уе за окружной известно только менеджерам КАНа
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:44

hume
Вот так бакланы не знающие даже ассемблера(зато зарплата в уе) купят на 20 лет вперёд такую прелесть в заж0пьи, а потом вой будет стоять "цены падают, рынок стоит,никому ничего не надо, 'всесвалилизабугорКиеввымирает!'" когда надо будет выйти из объекта по ряду причин
Поэтому не вижу причин чтобы сталинка или брежневский кирпич в километре от Майдана стоил дешевле двушки не в состоянии "бабушка только померла,деньги многосрочно надо,ковёр впридачу"
Если конечно история приватизации прозрачная и проблем нет.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 04 жов, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:46

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:hume я уже начинаю сам теряться: где они столько состоятельных лохов находят? Ну ОК Unit по 1500-1600 толкать, но блд Республику... пц
PS Сам там сегодня мимо проезжал. Это же полная ж0па.


Поставил вам плюсик, клиент начинает прозревать: и сказал господь-это хорошо.
Ларчик просто открывается-рассрочка от КАНа на 3-5-7 лет рулит. Сам был свидетелем в ОП Юнита как молодой паре айтишнегов считали размер платежа за трёшку: Сначала они хотели брать на 3 года, но узнав месячный взнос малость подофигели; потом менеджер посчитала на 5 лет, всё равно морщатся-многовато; и только после оглашения семилетнего варианта, который уже фактически аналог ипотеке, сказали что это им подходит.

А как айтишников определили? По лицу написано? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:46

когда за дело берутся профессионалы
было 160 и скатилось до 115
https://ua.m2bomber.com/obj/577574246/v ... k-kvartiru

но когда пришли профессионалы Благовеста и Парклейна, стало 130. сегодня. вчера еще было 122 и только одно на 100Риалти за 115.
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... nal_rank_1

НЕ первый раз такое наблюдаю. При этом на планах квартиры в объявлениях рылов не показана большая кладовка
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:54

  hume написав:vladimir07
У КАНа есть рассрочка без процентов до ввода в эксплуатацию (до двух лет), если же хотите оформить на 5-7 лет, то первые два года (или до ввода в эксплуатацию) рассрочка без %, а с третьего начинают начисляться процент на остаток. Если не ошибаюсь где-то до 10%.

Спасибо, не знал этих подробностей рассрочки.

  hume написав:КАН этим и берет, но как можно заплатить 1500 уе за окружной известно только менеджерам КАНа

Для Республики есть пешая доступность к метро, люди проверяли что около 15 минут идти. И этот факт, думаю, много значит в удавшемся разгоне цены.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:07

  Serg-ik написав:когда за дело берутся профессионалы
было 160 и скатилось до 115
https://ua.m2bomber.com/obj/577574246/v ... k-kvartiru

но когда пришли профессионалы Благовеста и Парклейна, стало 130. сегодня. вчера еще было 122 и только одно на 100Риалти за 115.
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... nal_rank_1

НЕ первый раз такое наблюдаю. При этом на планах квартиры в объявлениях рылов не показана большая кладовка


Классика жанра...

1. Сначала собственная сверх-жадность (160к).
2. Затем просто жадность (115к).
3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к).
4. Затем разочарование (115к).
5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к).
6. И продажа после торга (80-90к).
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:11

  vladimir07 написав:
  hume написав:vladimir07
У КАНа есть рассрочка без процентов до ввода в эксплуатацию (до двух лет), если же хотите оформить на 5-7 лет, то первые два года (или до ввода в эксплуатацию) рассрочка без %, а с третьего начинают начисляться процент на остаток. Если не ошибаюсь где-то до 10%.

Спасибо, не знал этих подробностей рассрочки.

  hume написав:КАН этим и берет, но как можно заплатить 1500 уе за окружной известно только менеджерам КАНа

Для Республики есть пешая доступность к метро, люди проверяли что около 15 минут идти. И этот факт, думаю, много значит в удавшемся разгоне цены.

Не давно мені тут розказували про 7хв.
Кавалірка в Жулянах грає новими фарбами за 25 хв пєхотою і 10 хв маршруткою/автобусом.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:18

  flyman написав:Не давно мені тут розказували про 7хв.
Кавалірка в Жулянах грає новими фарбами за 25 хв пєхотою і 10 хв маршруткою/автобусом.


Фактор близости метро теряет свою актуальность - кому-то стало просто не нужно ежедневно ездить на работу, кто-то - пересел с метро (и другого общественного транспорта) на личный авто
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
Фактор близости метро теряет свою актуальность
Никогда этого не случится
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 12:23

  zРадио написав:
  flyman написав:Не давно мені тут розказували про 7хв.
Кавалірка в Жулянах грає новими фарбами за 25 хв пєхотою і 10 хв маршруткою/автобусом.


Фактор близости метро теряет свою актуальность - кому-то стало просто не нужно ежедневно ездить на работу, кто-то - пересел с метро (и другого общественного транспорта) на личный авто

У ВП одна тьотка намагалась зрозуміти, чому саме там інвестую в кавалірку, а не іншому (дорожчому) ЖК?
Відповів, що до АТБ близько за пивом бігати: 3 хв. в один бік.
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flyman
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