Додано: Нед 04 жов, 2020 11:36

vladimir07

У КАНа есть рассрочка без процентов до ввода в эксплуатацию (до двух лет), если же хотите оформить на 5-7 лет, то первые два года (или до ввода в эксплуатацию) рассрочка без %, а с третьего начинают начисляться процент на остаток. Если не ошибаюсь где-то до 10%. То есть с третьего года начинается кредитование от строительной компании, которое они продолжают называть рассрочкой. Так же есть кредитование от банка до 25 лет, но там пакет документов нужно собрать внушительный и процент подходящий только доллярчику.



КАН этим и берет, но как можно заплатить 1500 уе за окружной известно только менеджерам КАНа