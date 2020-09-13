Додано: Нед 04 жов, 2020 13:17

За время коронакризиса цены в ______ районе:

Какие выводы можно из этого сделать?

Также сделал выборки по типу домов:

Заинтриговал меня вопрос неоднородной динамики цен в разных районах Киева - сделал соответствующие выборки по базе Домика.- Печерском упали с 2502 до 2349 долларов (-6,1%);- Шевченковском с 1602 до 1513 долларов (-5,6%);- Подольском стабильны на уровне 1130-1134 долларов;- Оболонском упали с 1219 до 1106 долларов (-9,3%);- Соломенском стабильны на уровне 1127 долларов;- Голосеевском выросли с 1312 до 1369 долларов (+4,3%)- Дарницком выросли с 1094 до 1154 долларов (+5,5%)- Днепровском стабильны на уровне 1074-1082 доллара;- Деснянском стабильны на уровне 870-877 долларов.1. Более дорогое жилье потеряло в цене больше, чем менее дорогое (, извини, ты снова сел в лужу).2. Самое дешевое жилье, очевидно, стабильно в цене и пока удерживает позиции.3. Единственные 2 района, в которых отмечалось увеличение цен - это Дарницкий и Голосеевский. Моя гипотеза - чисто статистически из базы исчезли предложения переуступок Патриотики и Эврики, которые сильно занижали базу сравнения, являясь едва ли не самыми дешевыми предложениями на рынке Киева.- украинский кирпич (здесь же и МОПы) - падение с 1719 до 1630 долларов (-5,2%);- типовая и старая панель - стабильна на уровне 1008-1020 долларов;- улучшенная панель - рост с 994 до 1020 долларов (+2,6%);- сталинки - падение с 1934 до 1826 долларов (-5,6%);- дореволюционные - падение с 2294 до 2109 долларов (-8,1%).Что еще раз подтверждает ранее сделанные выводы - дорогое падает, дешевое стабильно, сегмент улучшенной панели вырос чисто статистически за счет исключения переуступок Аркады.