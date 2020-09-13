Ніколи не кажи ніколи!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:24
Ніколи не кажи ніколи!
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Додано: Нед 04 жов, 2020 12:27
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По скорости перемещения на другой берег Днепра альтернативы метро нет, не было и не будет.
Размер имеет значение.
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:33
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:40
Це проблема для жителів ЛБ.
Зараз важливо щоб був інтернет і супермаркет в пішій доступності.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:43
Кардачі ... і ще й рейковий транспорт
Додано: Нед 04 жов, 2020 12:49
К левому берегу Киева немного предвзятое отношение сложилось на ветке.
Сам практически всегда из района м левобережки добираюсь быстрее чем знакомые со святошино/академа, теремков/иподрома, оболони, виноградаря, разных борщаг и всяких других сырцов
За долгие годы пока не стал киевлянином пожил много где и иногда с левого берега добраться до центра куда быстрее, чем из разных спальных зажеппий правого (Пох и трою не беру).
Субъективное мнение
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:17
Заинтриговал меня вопрос неоднородной динамики цен в разных районах Киева - сделал соответствующие выборки по базе Домика.
За время коронакризиса цены в ______ районе:
- Печерском упали с 2502 до 2349 долларов (-6,1%);
- Шевченковском с 1602 до 1513 долларов (-5,6%);
- Подольском стабильны на уровне 1130-1134 долларов;
- Оболонском упали с 1219 до 1106 долларов (-9,3%);
- Соломенском стабильны на уровне 1127 долларов;
- Голосеевском выросли с 1312 до 1369 долларов (+4,3%)
- Дарницком выросли с 1094 до 1154 долларов (+5,5%)
- Днепровском стабильны на уровне 1074-1082 доллара;
- Деснянском стабильны на уровне 870-877 долларов.
Какие выводы можно из этого сделать?
1. Более дорогое жилье потеряло в цене больше, чем менее дорогое (airmax78, извини, ты снова сел в лужу).
2. Самое дешевое жилье, очевидно, стабильно в цене и пока удерживает позиции.
3. Единственные 2 района, в которых отмечалось увеличение цен - это Дарницкий и Голосеевский. Моя гипотеза - чисто статистически из базы исчезли предложения переуступок Патриотики и Эврики, которые сильно занижали базу сравнения, являясь едва ли не самыми дешевыми предложениями на рынке Киева.
Также сделал выборки по типу домов:
- украинский кирпич (здесь же и МОПы) - падение с 1719 до 1630 долларов (-5,2%);
- типовая и старая панель - стабильна на уровне 1008-1020 долларов;
- улучшенная панель - рост с 994 до 1020 долларов (+2,6%);
- сталинки - падение с 1934 до 1826 долларов (-5,6%);
- дореволюционные - падение с 2294 до 2109 долларов (-8,1%).
Что еще раз подтверждает ранее сделанные выводы - дорогое падает, дешевое стабильно, сегмент улучшенной панели вырос чисто статистически за счет исключения переуступок Аркады.
Додано: Нед 04 жов, 2020 13:47
Я по Хохловых довольно часто проезжаю, год назад обратил внимание на стройку, даже не интересовался что это и кто строит. Еще подумал тогда: "это ж надо в какой ж*** строят... вокруг одна промзона...метро далековато и идти к нему по промзоне...подъехать только по узенькой Хохловых... утром и вечером ад будет...наверное продают почти даром, чтоб кто-то купил.."
А оно эвон как - при достаточной рекламной раскрутке можно превратить в конфетку и просить 1500. А год назад(когда еще не знал ни названия ЖК, ни застройщика), если бы мне сказали, что купи по 700 такое- я бы пальцем у виска повертел только.
Что реклама животворящая делает....
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