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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5346534753485349

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:20

  vladimir07 написав:
  zРадио написав:Также сделал выборки по типу домов:
- украинский кирпич (здесь же и МОПы) - падение с 1719 до 1630 долларов (-5,2%);
- типовая и старая панель - стабильна на уровне 1008-1020 долларов;
- улучшенная панель - рост с 994 до 1020 долларов (+2,6%);
- сталинки - падение с 1934 до 1826 долларов (-5,6%);
- дореволюционные - падение с 2294 до 2109 долларов (-8,1%).

Что еще раз подтверждает ранее сделанные выводы - дорогое падает, дешевое стабильно, сегмент улучшенной панели вырос чисто статистически за счет исключения переуступок Аркады.

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html


Не буду весь пост цитировать.

Радио, вы сами предложения смотрите или только копируете графики и выкладки ?
Сейчас курс дополз до 28.30 на прием и при таком же курсе в апреле начали исчезать всякие неадекваты с гостинками 30 м2 с дырявым полом за 40куе и наследства с ручкой для вставания с унитаза по 50куе.
Сейчас по вариантам вижу, что даже на вторичные 2ком в спальниках свыше 50 м2 и без ремонта не стесняются ставить цены овер 1куе м2. Не знаю покупают такое или нет, но весной-летом за такую цену был определенный выбор вариантов 2ком с пристойным состоянием/ремонтом .


Что сказать то хотели - что личные потуги просмотров десятка объектов точнее отражают динамику, чем выборка из 20 тыс?

Снова эта пропаганда - "в рынке способны разобраться только профи" и "графики графиками, а ты на просмотр сходи"?

Не нужно загонять тут покупанов - они все уже ждуны. Живите с заработанного в прошлом году. Рекомендую растянуть и на 2021-й - с продажами там будет хуже, чем в 2020-м
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:22

  Прохожий написав:написано про прелесть возле Минской купленную за 200куе в 12м?
:mrgreen:


Вот у тебя память девичья - прелесть на Минской куплена в 2011-м. Да и на продажу с тех пор не выставлялась и нескоро еще выставляться будет
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:46

  BIGor написав:А как айтишников определили? По лицу написано? :D


Они так сами себя назвали, сидели за соседним столиком и я почти весь разговор слышал.
Ну и по стилю диалога между ними было очень на то похоже.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 14:52

  zРадио написав:
Что сказать то хотели - что личные потуги просмотров десятка объектов точнее отражают динамику, чем выборка из 20 тыс?


20 тысяч - это манипуляции, это все знают. личный опыт самый репрезентативный.

К слову, недавно понял, что КРЖН - это уникальный рынок с бетой разных знаков. При падении экономике, доходов и кризисе - отрицательной, при росте - положительной.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:04

  adeges написав:
  zРадио написав:
Что сказать то хотели - что личные потуги просмотров десятка объектов точнее отражают динамику, чем выборка из 20 тыс?


20 тысяч - это манипуляции, это все знают. личный опыт самый репрезентативный.

К слову, недавно понял, что КРЖН - это уникальный рынок с бетой разных знаков. При падении экономике, доходов и кризисе - отрицательной, при росте - положительной.

Про який саме ринок мова?
1. Реальний (де впала дохідність оренди у валюті КРЖН, $)
2. Деривативів, де інвестують у зобов'язання забудовника поставити вам бетонну коробку з певними властивостями?

Хоча, ціни в грн на першому можуть рости, в $ буде "дефляція" КРЖН.
А в другому, можуть рости і в $, але ризики отримати чергову УКО, Аркаду, Укрбуд, Фундамент, Сагу... що там ще.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:15

  zРадио написав:Что сказать то хотели - что личные потуги просмотров десятка объектов точнее отражают динамику, чем выборка из 20 тыс?

Снова эта пропаганда - "в рынке способны разобраться только профи" и "графики графиками, а ты на просмотр сходи"?

Не нужно загонять тут покупанов - они все уже ждуны. Живите с заработанного в прошлом году. Рекомендую растянуть и на 2021-й - с продажами там будет хуже, чем в 2020-м


Хотел сказать, что по сравнению с полгода назад цены вверх толкают, дорисовывают цифры хотелок даже в сегменте овер 50 куе. , хотя курс usd приблизился к 28.5 и типа вверх смотрит .
vladimir07
 
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