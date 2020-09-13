Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Также сделал выборки по типу домов: - украинский кирпич (здесь же и МОПы) - падение с 1719 до 1630 долларов (-5,2%); - типовая и старая панель - стабильна на уровне 1008-1020 долларов; - улучшенная панель - рост с 994 до 1020 долларов (+2,6%); - сталинки - падение с 1934 до 1826 долларов (-5,6%); - дореволюционные - падение с 2294 до 2109 долларов (-8,1%).
Что еще раз подтверждает ранее сделанные выводы - дорогое падает, дешевое стабильно, сегмент улучшенной панели вырос чисто статистически за счет исключения переуступок Аркады.
Радио, вы сами предложения смотрите или только копируете графики и выкладки ? Сейчас курс дополз до 28.30 на прием и при таком же курсе в апреле начали исчезать всякие неадекваты с гостинками 30 м2 с дырявым полом за 40куе и наследства с ручкой для вставания с унитаза по 50куе. Сейчас по вариантам вижу, что даже на вторичные 2ком в спальниках свыше 50 м2 и без ремонта не стесняются ставить цены овер 1куе м2. Не знаю покупают такое или нет, но весной-летом за такую цену был определенный выбор вариантов 2ком с пристойным состоянием/ремонтом .
Что сказать то хотели - что личные потуги просмотров десятка объектов точнее отражают динамику, чем выборка из 20 тыс?
Снова эта пропаганда - "в рынке способны разобраться только профи" и "графики графиками, а ты на просмотр сходи"?
Не нужно загонять тут покупанов - они все уже ждуны. Живите с заработанного в прошлом году. Рекомендую растянуть и на 2021-й - с продажами там будет хуже, чем в 2020-м
zРадио написав:Что сказать то хотели - что личные потуги просмотров десятка объектов точнее отражают динамику, чем выборка из 20 тыс?
Снова эта пропаганда - "в рынке способны разобраться только профи" и "графики графиками, а ты на просмотр сходи"?
Не нужно загонять тут покупанов - они все уже ждуны. Живите с заработанного в прошлом году. Рекомендую растянуть и на 2021-й - с продажами там будет хуже, чем в 2020-м
Хотел сказать, что по сравнению с полгода назад цены вверх толкают, дорисовывают цифры хотелок даже в сегменте овер 50 куе. , хотя курс usd приблизился к 28.5 и типа вверх смотрит . Субъективно качество вариантов доступной вторички сейчас ухудшилось по сравнению даже с началом лета. Возможно выставляют варианты на дурака, а вдруг кто-то купит на пике курса, потом перевести в гривну и взять близкое к готовности первичное.
1. Сначала собственная сверх-жадность (160к). 2. Затем просто жадность (115к). 3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к). 4. Затем разочарование (115к). 5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к). 6. И продажа после торга (80-90к).
написано про прелесть возле Минской купленную за 200куе в 12м?
Эксперт, у него есть прелесть. А с Генезисом, ты обосрался...
Видимо эксперт с тебя никакущий, такой же как и был люстрированный прокурор )))
Изучи как на ауди ку8 будешь таксовать скоро , бизГнесмен перекуп ))))))))