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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5347534853495350

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 15:45

  vladimir07 написав:Хотел сказать, что по сравнению с полгода назад цены вверх толкают, дорисовывают цифры хотелок даже в сегменте овер 50 куе. , хотя курс usd приблизился к 28.5 и типа вверх смотрит . Субъективно качество вариантов доступной вторички сейчас ухудшилось по сравнению даже с началом лета. Возможно выставляют варианты на дурака, а вдруг кто-то купит на пике курса, потом перевести в гривну и взять близкое к готовности первичное.


Ключевое здесь "субъективно", в чем вы сами сознались. Выборка то та же, только вы просмотрели небольшое количество объявлений глазами, а аналитический движок Домика посчитал динамику цен по всем объявлениям.

PS: объявления на дурака, конечно же, есть. И чем меньше реальных продаж, тем таких объявлений будет больше
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:07

  xio13 написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Классика жанра...

1. Сначала собственная сверх-жадность (160к).
2. Затем просто жадность (115к).
3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к).
4. Затем разочарование (115к).
5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к).
6. И продажа после торга (80-90к).

написано про прелесть возле Минской купленную за 200куе в 12м?
:mrgreen:


Эксперт, у него есть прелесть. А с Генезисом, ты обосрался...

Видимо эксперт с тебя никакущий, такой же как и был люстрированный прокурор )))

Изучи как на ауди ку8 будешь таксовать скоро , бизГнесмен перекуп ))))))))

Шо ж тебЮ так чужие в прошлом погоны(и то ещё доказать надо) и жип немецкий так раздрачивают то?
Так сам мечтаешь о куске ингольштадского легированного металла до мокроты в заднем проходе и судорог там же?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 16:22

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:
  BIGor написав:А как айтишников определили? По лицу написано? :D


Они так сами себя назвали, сидели за соседним столиком и я почти весь разговор слышал.
Ну и по стилю диалога между ними было очень на то похоже.

Типо, сказали: добрый день, мы айтишники? :D А стиль диалога - это как Вы поняли? Просто очень интересно!


Нет дружище, не угадал. В Юните давали дополнительную скидку 2% для резидентов оного, вот они и сказали менеджеру ОП что здесь работают (догадайтесь кем). Если очень интересно как они разговаривают между собой, посетите какую то кафешку, где кодеры тусуются, вопросы отпадут. У меня кум и многие знакомые из таких. :wink:
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