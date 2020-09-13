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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 04 жов, 2020 15:45
vladimir07 написав:
Хотел сказать, что по сравнению с полгода назад цены вверх толкают, дорисовывают цифры хотелок даже в сегменте овер 50 куе. , хотя курс usd приблизился к 28.5 и типа вверх смотрит . Субъективно качество вариантов доступной вторички сейчас ухудшилось по сравнению даже с началом лета. Возможно выставляют варианты на дурака, а вдруг кто-то купит на пике курса, потом перевести в гривну и взять близкое к готовности первичное.
Ключевое здесь "субъективно", в чем вы сами сознались. Выборка то та же, только вы просмотрели небольшое количество объявлений глазами, а аналитический движок Домика посчитал динамику цен по всем объявлениям.
PS: объявления на дурака, конечно же, есть. И чем меньше реальных продаж, тем таких объявлений будет больше
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zРадио
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:07
xio13 написав: Прохожий написав: zРадио написав:
Классика жанра...
1. Сначала собственная сверх-жадность (160к).
2. Затем просто жадность (115к).
3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к).
4. Затем разочарование (115к).
5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к).
6. И продажа после торга (80-90к).
написано про прелесть возле Минской купленную за 200куе в 12м?
Эксперт, у него есть прелесть. А с Генезисом, ты обосрался...
Видимо эксперт с тебя никакущий, такой же как и был люстрированный прокурор )))
Изучи как на ауди ку8 будешь таксовать скоро , бизГнесмен перекуп ))))))))
Шо ж тебЮ так чужие в прошлом погоны(и то ещё доказать надо) и жип немецкий так раздрачивают то?
Так сам мечтаешь о куске ингольштадского легированного металла до мокроты в заднем проходе и судорог там же?
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Додано: Нед 04 жов, 2020 16:22
BIGor написав: drevlyanin написав: BIGor написав:
А как айтишников определили? По лицу написано?
Они так сами себя назвали, сидели за соседним столиком и я почти весь разговор слышал.
Ну и по стилю диалога между ними было очень на то похоже.
Типо, сказали: добрый день, мы айтишники?
А стиль диалога - это как Вы поняли? Просто очень интересно!
Нет дружище, не угадал. В Юните давали дополнительную скидку 2% для резидентов оного, вот они и сказали менеджеру ОП что здесь работают (догадайтесь кем). Если очень интересно как они разговаривают между собой, посетите какую то кафешку, где кодеры тусуются, вопросы отпадут. У меня кум и многие знакомые из таких.
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drevlyanin
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Додано: Нед 04 жов, 2020 18:32
Прохожий написав: zРадио написав:
Классика жанра...
1. Сначала собственная сверх-жадность (160к).
2. Затем просто жадность (115к).
3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к).
4. Затем разочарование (115к).
5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к).
6. И продажа после торга (80-90к).
написано про прелесть возле Минской купленную за 200куе в 12м?
Тама "есличЁ" продаваться будет по цене панели на Лесном.
С торгом.
Хотя ночью опосля трёх литров шмурдяка графики показывают шо вскоре будет цена как при Юще-позднем и Париж с Прагой отсо...ут
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:49
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:54
Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.
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airmax78
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:03
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:07
airmax78 написав:
Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.
Нельзя,там ковры важная часть теплоизоляции
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5748909
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:12
5748909 написав: airmax78 написав:
Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.
Нельзя,там ковры важная часть теплоизоляции
Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени
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antey1969
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:28
antey1969 написав:
Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени
Зате, холодильник там сучасний
Але отак, на хвилинку, там же живуть ЛЮДИ!
А тут, піііілять, Макс мопами перебирає
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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