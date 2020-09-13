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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5347534853495350

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:32

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Классика жанра...

1. Сначала собственная сверх-жадность (160к).
2. Затем просто жадность (115к).
3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к).
4. Затем разочарование (115к).
5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к).
6. И продажа после торга (80-90к).

написано про прелесть возле Минской купленную за 200куе в 12м?
:mrgreen:

Тама "есличЁ" продаваться будет по цене панели на Лесном.
С торгом.
Хотя ночью опосля трёх литров шмурдяка графики показывают шо вскоре будет цена как при Юще-позднем и Париж с Прагой отсо...ут :mrgreen:
барабашов
 
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Товар лицом
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Умеют люди продавать!
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:54

  Serg-ik написав:Товар лицом
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9630331/
Умеют люди продавать!

Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Товар лицом
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Умеют люди продавать!
Цена как за музей
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:07

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Товар лицом
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9630331/
Умеют люди продавать!

Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.

Нельзя,там ковры важная часть теплоизоляции
5748909
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:12

  5748909 написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Товар лицом
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9630331/
Умеют люди продавать!

Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.

Нельзя,там ковры важная часть теплоизоляции

Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени

Зате, холодильник там сучасний :lol:

Але отак, на хвилинку, там же живуть ЛЮДИ!

А тут, піііілять, Макс мопами перебирає :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:53

  Долярчик написав:
  antey1969 написав:Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени

Зате, холодильник там сучасний :lol:

Але отак, на хвилинку, там же живуть ЛЮДИ!

А тут, піііілять, Макс мопами перебирає :mrgreen:

Почему и пишу: покупать квартиру в таких домах - это деньги на ветер. С жильцов этого дома собрать на что-то деньги - абсолютно нереально. Инициативного человека, который бы возглавил ОСМД, в таких домах тоже не найти. Все, кому не все равно, из такого дома рано или поздно сбегают. Остается только уповать на ЖЭК.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Остается только уповать на ЖЭК.

Чем плох ЖЭК? Лучше никакой ЖЭК, чем ОСМД с плохим председателем.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:42

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Остается только уповать на ЖЭК.

Чем плох ЖЭК? Лучше никакой ЖЭК, чем ОСМД с плохим председателем.


Любой жек лучше любого осмд или кооператива
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