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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:32
Прохожий написав: zРадио написав:
Классика жанра...
1. Сначала собственная сверх-жадность (160к).
2. Затем просто жадность (115к).
3. Затем приходят "профессионалы", т.е. рылы, и снова включается сверх-жадность (130к).
4. Затем разочарование (115к).
5. Далее отчаяние, но зато первые просмотры (100к).
6. И продажа после торга (80-90к).
написано про прелесть возле Минской купленную за 200куе в 12м?
Тама "есличЁ" продаваться будет по цене панели на Лесном.
С торгом.
Хотя ночью опосля трёх литров шмурдяка графики показывают шо вскоре будет цена как при Юще-позднем и Париж с Прагой отсо...ут
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:54
Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.
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airmax78
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:03
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:07
airmax78 написав:
Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.
Нельзя,там ковры важная часть теплоизоляции
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:12
5748909 написав: airmax78 написав:
Это не украинская цегла. Грустно на это смотреть. Лучше бы они все из квартиры вывезли на свалку.
Нельзя,там ковры важная часть теплоизоляции
Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени
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antey1969
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:28
antey1969 написав:
Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени
Зате, холодильник там сучасний
Але отак, на хвилинку, там же живуть ЛЮДИ!
А тут, піііілять, Макс мопами перебирає
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:53
Долярчик написав: antey1969 написав:
Ощущение такое, как будто в 70-е годы совка попал. Это не квартира, а машина времени
Зате, холодильник там сучасний
Але отак, на хвилинку, там же живуть ЛЮДИ!
А тут, піііілять, Макс мопами перебирає
Почему и пишу: покупать квартиру в таких домах - это деньги на ветер. С жильцов этого дома собрать на что-то деньги - абсолютно нереально. Инициативного человека, который бы возглавил ОСМД, в таких домах тоже не найти. Все, кому не все равно, из такого дома рано или поздно сбегают. Остается только уповать на ЖЭК.
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airmax78
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Додано: Пон 05 жов, 2020 00:33
airmax78 написав:
Остается только уповать на ЖЭК.
Чем плох ЖЭК? Лучше никакой ЖЭК, чем ОСМД с плохим председателем.
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Vlad442
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Додано: Пон 05 жов, 2020 00:42
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Остается только уповать на ЖЭК.
Чем плох ЖЭК? Лучше никакой ЖЭК, чем ОСМД с плохим председателем.
Любой жек лучше любого осмд или кооператива
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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