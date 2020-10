Додано: Пон 05 жов, 2020 09:10

airmax78 написав: adeges написав: Любой жек лучше любого осмд или кооператива Любой жек лучше любого осмд или кооператива

Это сродни вере в доброго царя.

Любое ОСМД (кроме контролируемого застройщиком) лучше ЖЭКа. Если люди создали ОСМД - это означает, что они повзрослели и готовы брать на себя ответственность за свою жизнь. Это сродни вере в доброго царя.Любое ОСМД (кроме контролируемого застройщиком) лучше ЖЭКа. Если люди создали ОСМД - это означает, что они повзрослели и готовы брать на себя ответственность за свою жизнь.



поскольку у меня есть большой опыт выяснения отношений по любым вопросам с жеком и с кооперативом, я излагаю не фантазии, а факты.



добиться чего-либо в жеке гораздо проще. это не зависит от доброй воли одного или двух человек или группы менеджмента, которая может тебя наклонить как угодно. для этого есть сам жек, служба 1551, райадминистрация, горадминистрация, и кто угодно еще.



простой пример. там где жек, у меня тариф 5.5 и регулярно убирается подъезд и территория. где кооператив - там 8.5 и подъезд в принципе не убирается и добиться его уборки можно только смещением председателя кооператива - тот еще челендж



из более свежего - меня в кооперативе залил сосед сверху, который является приятелем председателя кооператива, который мою просьбу составить акт просто проигнорил. такой вопрос в жеке решается автоматически через заявление и создание комиссии из главного инженера, мастера жека и сантехника



в осмд или кооперативе можно принять решение простым большинством о том, что обязательно к исполнению любым проживающим на территории дома - вне зависимости от того, признает ли он ОСМД или нет и на основании этого принудить к исполнению - в том числе через суд.



