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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5348534953505351

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 08:36

  adeges написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Остается только уповать на ЖЭК.

Чем плох ЖЭК? Лучше никакой ЖЭК, чем ОСМД с плохим председателем.


Любой жек лучше любого осмд или кооператива

Это сродни вере в доброго царя.
Любое ОСМД (кроме контролируемого застройщиком) лучше ЖЭКа. Если люди создали ОСМД - это означает, что они повзрослели и готовы брать на себя ответственность за свою жизнь.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:10

  airmax78 написав:
  adeges написав:Любой жек лучше любого осмд или кооператива

Это сродни вере в доброго царя.
Любое ОСМД (кроме контролируемого застройщиком) лучше ЖЭКа. Если люди создали ОСМД - это означает, что они повзрослели и готовы брать на себя ответственность за свою жизнь.


поскольку у меня есть большой опыт выяснения отношений по любым вопросам с жеком и с кооперативом, я излагаю не фантазии, а факты.

добиться чего-либо в жеке гораздо проще. это не зависит от доброй воли одного или двух человек или группы менеджмента, которая может тебя наклонить как угодно. для этого есть сам жек, служба 1551, райадминистрация, горадминистрация, и кто угодно еще.

простой пример. там где жек, у меня тариф 5.5 и регулярно убирается подъезд и территория. где кооператив - там 8.5 и подъезд в принципе не убирается и добиться его уборки можно только смещением председателя кооператива - тот еще челендж

из более свежего - меня в кооперативе залил сосед сверху, который является приятелем председателя кооператива, который мою просьбу составить акт просто проигнорил. такой вопрос в жеке решается автоматически через заявление и создание комиссии из главного инженера, мастера жека и сантехника

в осмд или кооперативе можно принять решение простым большинством о том, что обязательно к исполнению любым проживающим на территории дома - вне зависимости от того, признает ли он ОСМД или нет и на основании этого принудить к исполнению - в том числе через суд.

такой бред категорически не возможен там, где этих двух феодальных форм нет
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 09:15

  airmax78 написав:hume я уже начинаю сам теряться: где они столько состоятельных лохов находят? Ну ОК Unit по 1500-1600 толкать, но блд Республику... пц
PS Сам там сегодня мимо проезжал. Это же полная ж0па.

Максим, вы же верно заметили: реклама - двигатель прогресса.
Вы тока на этой ветке 100500 раз написали - КАН это круто, покупай КАН.
Народ и купил.
Чего удивляться?
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  #<1 ... 5348534953505351
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