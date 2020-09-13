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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:28
airmax78 написав:
Я и сейчас напишу: КАН - великие. Они умудряются продавать строящийся комфорт класс в полнейшей ж*** по цене готового бизнес-класса в центре. Это надо уметь. Они показывают рынку, что локейшен - вопрос десятый. Главное - концепция. И хорошую концепцию можно продавать очень дорого даже в местах не предназначенных для жизни (заокружная или бывшая территория завода Вулкан).
Макс, фигню поёте
КАН "велик" только потому, что он под свои проекты получал большие участки земли , долго строит и потому каждый ЖК долго на слуху. Вы посмотрите сколько застройщиков получили участи вдоль ЖД, строят и продают. Продать квартиру в доме у ЖД-это покруче, чем КАНовские КТэшки продавать.Каравай Тауэр, Фэмили и френдс от Геоса, Балтийский, Сырецкий бояр Зелёный остров-2, вдоль проспекта Победы-Манхеттен, Нивки парк, Верховина, Глория.. А есть новострои вдоль Бажана, Лебединый на Харьковской....
То, что на Жилянской построено вдоль жд-как бы не упоминаю, типа прицентралье...
Так что дело не в рекламщиках КАНа, а в том, что народ гребёт, что дурной, всё подряд, без разбора.
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Serg-ik
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:30
striped написав:
Веду статистику предложений и вот что вижу - количество предложений на вторичке уменьшается. Меньше чем в сентябре было только в апреле. Рискну предположить, что либо люди предстоящую неопределенность хотят провести не в кеше, а в бетоне и не спешат выставлять свои прелести на всеобщее обозрение. Плюс боятся просмотров в связи с ростом ковида. Но сокращение предложений на 36% от максимумов - это совсем не статистическая погрешность. А сокращение предложения влечет за собой желание у решительных выставить свою жемчужину подороже.
В этот кризис все пошло не так, как обычно.
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Vlad442
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:31
Vlad442 написав: airmax78 написав:
УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.
Трагедия какая-то. Полная недееспособность.
Вам правильно написали, что над ЖЭКом есть свое начальство, над ним свое и так далее. Большая организация, которая живет по законам, тогда как ОСББ в лице начальника это феодал и с крепостными, которыми являются жители дома. Реального механизма поменять председателя нет.
Я смотрю в группах домов и вижу, что если там будет ОСББ, то в руководство попадут самые деятельные и крикливые со своим специфическим виденьем, которое не всегда совпадает с моим.
Если выбирать ЖЭК, как аналог СССР, и ОСББ, как аналог позднего феодолизма, я выберу "СССР". При феодолизме хорошо только феодалам, поэтому если я не планирую стать председателем, ОСББ мне не нужен.
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:37
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Я и сейчас напишу: КАН - великие. Они умудряются продавать строящийся комфорт класс в полнейшей ж*** по цене готового бизнес-класса в центре. Это надо уметь. Они показывают рынку, что локейшен - вопрос десятый. Главное - концепция. И хорошую концепцию можно продавать очень дорого даже в местах не предназначенных для жизни (заокружная или бывшая территория завода Вулкан).
Макс, фигню поёте
КАН "велик" только потому, что он под свои проекты получал большие участки земли , долго строит и потому каждый ЖК долго на слуху. Вы посмотрите сколько застройщиков получили участи вдоль ЖД, строят и продают. Продать квартиру в доме у ЖД-это покруче, чем КАНовские КТэшки продавать.Каравай Тауэр, Фэмили и френдс от Геоса, Балтийский, Сырецкий бояр Зелёный остров-2, вдоль проспекта Победы-Манхеттен, Нивки парк, Верховина, Глория.. А есть новострои вдоль Бажана, Лебединый на Харьковской....
То, что на Жилянской построено вдоль жд-как бы не упоминаю, типа прицентралье...
Так что дело не в рекламщиках КАНа, а в том, что народ гребёт, что дурной, всё подряд, без разбора.
Серж, по чем продаются эти ЖК возле ЖД? Фемили и Друзья - баксов па600? А КАН умудрился на территории Вулкана в дупе Ленинградской площади продать сколько? 10? 15 тыс. квартир? Больше? По средней цене, думаю, в районе 1.4куе за метр.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:38
airmax78 написав:
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?
Я видел как это работает в нескольких гаражных кооперативах. Эту корову доили до последнего. Были пара воинов с ветряными мельницами, видимо сами хотели получить доступ к кормушке и что? Ничего.
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Vlad442
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:41
Vlad442 написав:
В этот кризис все пошло не так, как обычно.
Рискну предположить, что мы только входим в период турбулентности - есть много факторов, которые могут подзагнать лишние/свободные деньги в недвижку (потому что больше их просто некуда пристроить и недвижка кажется спокойной гаванью - пассивным необлагаемым кешевым доходом). Но когда эти факторы отыграют - уйдет пена быстрых денег - вот тогда то и придет осознание того, что доходы основной массы населения уже не те и нужно либо ждать пока условные Сержики поднакопят еще пару пачек (что будет ой как нелегко), либо отдавать ниже рынка и хотелок. Рынок инертен и сейчас это заметно.
Потому да - не так как обычно, но не в подразумеваемом Вами смысле.
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striped
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:42
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?
Значит остальные собственники - овцы. Я живу с ОСМД. Все нормально. Вопросы решаются. В доме порядок. Конечно, для людей, которые вообще не хотят никак и ни в чем участвовать - ОСМД - это не вариант.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:42
airmax78 написав:
Очень, очень грустно.
так что, наконец эмиграция?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:47
striped написав:
Но когда эти факторы отыграют - уйдет пена быстрых денег - вот тогда то и придет осознание того, что доходы основной массы населения уже не те и нужно либо ждать пока условные Сержики поднакопят еще пару пачек (что будет ой как нелегко), либо отдавать ниже рынка и хотелок.
пена быстрых денег никуда не уходит.
она просто есть. у тех, кто имеет доступ к распределению бюджетов. понятные группы.
они могут спокойно покупать, докупать, откупать и т.п.
могут спокойно не платить налог, не платить за отопление и воду.
на них будет ориентирован сузившийся рынок первички.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:49
ОСМД - это микро-модель государства. В Украине сложилось пять моделей:
1. Нормальные ОСМД - европейские демократии;
2. ОСМД застройщиков/захваченные негодяями, где все остальные сособственники - безпорадные овцы - государства СНГ (кроме России);
3. Коммунальные управляющие компании - Венесуэла;
4. Управляющие компании Застройщиков с очень высокими тарифами и хреновым уровнем обслуживания - Россия.
5. Управляющие компании Застройщиков с очень высокими тарифами и высоким уровнем обслуживания - США.
Многие наши граждане с деньгами выбирают внутреннюю эмиграцию в "США".
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