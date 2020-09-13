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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5351535253535354

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:55

  Yuri_T написав:пена быстрых денег никуда не уходит.
она просто есть. у тех, кто имеет доступ к распределению бюджетов. понятные группы.
они могут спокойно покупать, докупать, откупать и т.п.
могут спокойно не платить налог, не платить за отопление и воду.
на них будет ориентирован сузившийся рынок первички.


Да, согласен. Но это лишь сектор элитки, под который вряд ли будет ориентироваться пересичный. Более того, в попытках наполнить бюджет могут запровадыты и налог с метров и тогда условные Богданы захотят если не все 10 квартир в Чикаге продать, то хотя бы 5, что будет фактором "за дешевей". Да и те, кто уже сейчас припарковал свои деньги в бетон здесь - зачем им еще десяток квартир? Когда есть такой поток бабла думаю уже появляются мысли не связанные с ненькой.

Моя мысль такая - страна стала еще более бедной, котлетки пересичных (как минимум) не прирастают. Рынок - это баланс денег на руках и выставленной недвижки. Очевидно, что цена будет смотреть туда же, куда смотрят доходы.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:КАН умудрился на территории Вулкана в дупе Ленинградской площади продать сколько? 10? 15 тыс. квартир? Больше? По средней цене, думаю, в районе 1.4куе за метр.

При курсе 8. Не было там 1400 в среднем
Покуда есть на свете.....
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:02

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.

Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?

Значит остальные собственники - овцы. Я живу с ОСМД. Все нормально. Вопросы решаются. В доме порядок. Конечно, для людей, которые вообще не хотят никак и ни в чем участвовать - ОСМД - это не вариант.

Снова эмоции. Вам повезло с ОСМД (или вы просто не в курсе), а если не повезло и вы не овца, что будете делать? Вы же говорите, что схема с ОСМД это благо без всяких "если". Я говорю, что в этой схеме есть изъян - никаких рычагов влияния крепостных на феодала. Что в этом аспекте ЖЭК выигрывает.

Насколько я помню вы снимаете и делаете ремонт, поэтому "я живу с ОСМД" не понятно что значит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:КАН умудрился на территории Вулкана в дупе Ленинградской площади продать сколько? 10? 15 тыс. квартир? Больше? По средней цене, думаю, в районе 1.4куе за метр.

При курсе 8. Не было там 1400 в среднем
Покуда есть на свете.....

При курсе 8 там было в районе 1800-1900 за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:10

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?

Значит остальные собственники - овцы. Я живу с ОСМД. Все нормально. Вопросы решаются. В доме порядок. Конечно, для людей, которые вообще не хотят никак и ни в чем участвовать - ОСМД - это не вариант.

Снова эмоции. Вам повезло с ОСМД (или вы просто не в курсе), а если не повезло и вы не овца, что будете делать? Вы же говорите, что схема с ОСМД это благо без всяких "если". Я говорю, что в этой схеме есть изъян - никаких рычагов влияния крепостных на феодала. Что в этом аспекте ЖЭК выигрывает.

Насколько я помню вы снимаете и делаете ремонт, поэтому "я живу с ОСМД" не понятно что значит.

В том доме, в котором я снимаю - ОСМД. В том, в котором купил - тоже ОСМД (но всего 6 месяцев). В первом доме вообще порядок. В том, в котором купил - принимаю активное участие в работе ОСМД. Скоро расскажу, что, по сравнению с УК от Застройщика, изменилось.
Во втором доме все обращения в УК по проблемным вопросам заканчивались двумя вариантами ответа: 1) Это не наша компетенция; 2) Денег нет, но вы держитесь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:16

  airmax78 написав:В том доме, в котором я снимаю - ОСМД. В том, в котором купил - тоже ОСМД (но всего 6 месяцев). В первом доме вообще порядок. В том, в котором купил - принимаю активное участие в работе ОСМД. Скоро расскажу, что, по сравнению с УК от Застройщика, изменилось.

Во втором случае через пару лет вас отодвинут от активного участия если идейный, либо получите доступ к кормушке. Вначале все всегда идет хорошо - корову нужно сначала вырастить, накормить, а потом доить.
В первом случае ни о чем. Я живу в доме с ЖЭКом, проблем вообще никаких нет, во всяком случае я за те 5 минут, которые провожу в подъезде, их не вижу. О чем это говорит? Ни о чем.
Vlad442
 
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