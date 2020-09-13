Додано: Пон 05 жов, 2020 10:55

Yuri_T написав: пена быстрых денег никуда не уходит.

она просто есть. у тех, кто имеет доступ к распределению бюджетов. понятные группы.

они могут спокойно покупать, докупать, откупать и т.п.

могут спокойно не платить налог, не платить за отопление и воду.

на них будет ориентирован сузившийся рынок первички. пена быстрых денег никуда не уходит.она просто есть. у тех, кто имеет доступ к распределению бюджетов. понятные группы.они могут спокойно покупать, докупать, откупать и т.п.могут спокойно не платить налог, не платить за отопление и воду.на них будет ориентирован сузившийся рынок первички.

Да, согласен. Но это лишь сектор элитки, под который вряд ли будет ориентироваться пересичный. Более того, в попытках наполнить бюджет могут запровадыты и налог с метров и тогда условные Богданы захотят если не все 10 квартир в Чикаге продать, то хотя бы 5, что будет фактором "за дешевей". Да и те, кто уже сейчас припарковал свои деньги в бетон здесь - зачем им еще десяток квартир? Когда есть такой поток бабла думаю уже появляются мысли не связанные с ненькой.Моя мысль такая - страна стала еще более бедной, котлетки пересичных (как минимум) не прирастают. Рынок - это баланс денег на руках и выставленной недвижки. Очевидно, что цена будет смотреть туда же, куда смотрят доходы.