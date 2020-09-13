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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:34
airmax78 написав:
УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.
Трагедия какая-то. Полная недееспособность.
Вот по этой причине я построил и живу в частном доме, хотя мог себе позволить почти любую трёшку на тот момент (ну кроме Г9 и т.п.); А вы ещё со мной спорили мол дом это фу-фу, а квартира- Парадайз. Здесь я сам решаю свои проблемы и почти не завишу от соседей патерналистов, да у меня таких особо и нет. В крайнем случае с одним-двумя людьми проще договорится чем с сотней-двумя в двадцатипятиэтажке. Поживете в новой прелести пяток лет и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:50
drevlyanin написав:
..и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку?
"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
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