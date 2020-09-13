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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5352535353545355

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:34

  airmax78 написав:УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.
Трагедия какая-то. Полная недееспособность.


Вот по этой причине я построил и живу в частном доме, хотя мог себе позволить почти любую трёшку на тот момент (ну кроме Г9 и т.п.); А вы ещё со мной спорили мол дом это фу-фу, а квартира- Парадайз. Здесь я сам решаю свои проблемы и почти не завишу от соседей патерналистов, да у меня таких особо и нет. В крайнем случае с одним-двумя людьми проще договорится чем с сотней-двумя в двадцатипятиэтажке. Поживете в новой прелести пяток лет и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку? :D
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:50

  drevlyanin написав:..и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку? :D

"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
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  #<1 ... 5352535353545355
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