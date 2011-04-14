Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям. Трагедия какая-то. Полная недееспособность.
Вот по этой причине я построил и живу в частном доме, хотя мог себе позволить почти любую трёшку на тот момент (ну кроме Г9 и т.п.); А вы ещё со мной спорили мол дом это фу-фу, а квартира- Парадайз. Здесь я сам решаю свои проблемы и почти не завишу от соседей патерналистов, да у меня таких особо и нет. В крайнем случае с одним-двумя людьми проще договорится чем с сотней-двумя в двадцатипятиэтажке. Поживете в новой прелести пяток лет и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку?
Был сегодня в отделе продаж 8-() Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя. Планировки, которые понравились лично мне стоят:
Был сегодня в отделе продаж 8-() Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя. Планировки, которые понравились лично мне стоят:
1К 42М - 11 000грн/м 2К 60М - 10 500грн/м
Я запомнил цену начала 2013го и за готовое. Как раз что-то такое, с мансардой я смотрел. + если правильно помню, в случае с рассрочкой у них ценник хорошо подрастал.
Был сегодня в отделе продаж 8-() Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя. Планировки, которые понравились лично мне стоят:
1К 42М - 11 000грн/м 2К 60М - 10 500грн/м
Лето 2012 заглянуть....была я в отделе продаж и единственное, что мне смогли предложить, это 14 270грн. за кв. метр, квартира 37 кв.м за 66тыс дол. Цену комментировать не буду, у всех есть возможность сравнить.
Всё распродали, теперь вот за другое зажопье взялись. Причем в двойном размере.
airmax78 написав:УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям. Трагедия какая-то. Полная недееспособность.
Вам правильно написали, что над ЖЭКом есть свое начальство, над ним свое и так далее. Большая организация, которая живет по законам, тогда как ОСББ в лице начальника это феодал и с крепостными, которыми являются жители дома. Реального механизма поменять председателя нет. Я смотрю в группах домов и вижу, что если там будет ОСББ, то в руководство попадут самые деятельные и крикливые со своим специфическим виденьем, которое не всегда совпадает с моим. Если выбирать ЖЭК, как аналог СССР, и ОСББ, как аналог позднего феодолизма, я выберу "СССР". При феодолизме хорошо только феодалам, поэтому если я не планирую стать председателем, ОСББ мне не нужен.
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника.
поэтому не нужно тут агитировать. пойдите и добейтесь чего-нибудь сами несколько раз, а потом будете рассказывать, как правильно жить, и сколько усилий нужно на то или иное действие и к какому результату оно приведет или не приведет
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника. ..
airmax78 написав:Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника.
поэтому не нужно тут агитировать. пойдите и добейтесь чего-нибудь сами несколько раз, а потом будете рассказывать, как правильно жить, и сколько усилий нужно на то или иное действие и к какому результату оно приведет или не приведет
Так ОСМД и нужно для того, чтобы пороги обивать и жалобы на деревню дедушке писать нужно было как можно реже. У нас для этого есть юрист на подряде. 7000 грн. в месяц. И это в разы эффективнее чем ваши хождения по мукам.
airmax78 написав:УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям. Трагедия какая-то. Полная недееспособность.
Тут скорее то, что ворюги у власти, и желание, чтоб кто-то их поборол за нас. Но стоит помнить, что к тому, что допустили 33-й год, тоже привела такая логика.