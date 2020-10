Додано: Пон 05 жов, 2020 14:15

airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав: УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.

Трагедия какая-то. Полная недееспособность. УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.Трагедия какая-то. Полная недееспособность.

Вам правильно написали, что над ЖЭКом есть свое начальство, над ним свое и так далее. Большая организация, которая живет по законам, тогда как ОСББ в лице начальника это феодал и с крепостными, которыми являются жители дома. Реального механизма поменять председателя нет.

Я смотрю в группах домов и вижу, что если там будет ОСББ, то в руководство попадут самые деятельные и крикливые со своим специфическим виденьем, которое не всегда совпадает с моим.

Если выбирать ЖЭК, как аналог СССР, и ОСББ, как аналог позднего феодолизма, я выберу "СССР". При феодолизме хорошо только феодалам, поэтому если я не планирую стать председателем, ОСББ мне не нужен. Вам правильно написали, что над ЖЭКом есть свое начальство, над ним свое и так далее. Большая организация, которая живет по законам, тогда как ОСББ в лице начальника это феодал и с крепостными, которыми являются жители дома. Реального механизма поменять председателя нет.Я смотрю в группах домов и вижу, что если там будет ОСББ, то в руководство попадут самые деятельные и крикливые со своим специфическим виденьем, которое не всегда совпадает с моим.Если выбирать ЖЭК, как аналог СССР, и ОСББ, как аналог позднего феодолизма, я выберу "СССР". При феодолизме хорошо только феодалам, поэтому если я не планирую стать председателем, ОСББ мне не нужен.

Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно. Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.



я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника.



поэтому не нужно тут агитировать. пойдите и добейтесь чего-нибудь сами несколько раз, а потом будете рассказывать, как правильно жить, и сколько усилий нужно на то или иное действие и к какому результату оно приведет или не приведет я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника.поэтому не нужно тут агитировать. пойдите и добейтесь чего-нибудь сами несколько раз, а потом будете рассказывать, как правильно жить, и сколько усилий нужно на то или иное действие и к какому результату оно приведет или не приведет

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California