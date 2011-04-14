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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5353535453555356>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:34

  airmax78 написав:УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.
Трагедия какая-то. Полная недееспособность.


Вот по этой причине я построил и живу в частном доме, хотя мог себе позволить почти любую трёшку на тот момент (ну кроме Г9 и т.п.); А вы ещё со мной спорили мол дом это фу-фу, а квартира- Парадайз. Здесь я сам решаю свои проблемы и почти не завишу от соседей патерналистов, да у меня таких особо и нет. В крайнем случае с одним-двумя людьми проще договорится чем с сотней-двумя в двадцатипятиэтажке. Поживете в новой прелести пяток лет и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку? :D
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:50

  drevlyanin написав:..и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку? :D

"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:26

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:КАН умудрился на территории Вулкана в дупе Ленинградской площади продать сколько? 10? 15 тыс. квартир? Больше? По средней цене, думаю, в районе 1.4куе за метр.

При курсе 8. Не было там 1400 в среднем
Покуда есть на свете.....

При курсе 8 там было в районе 1800-1900 за метр.

а может 2500? Хватит заливать
14.04.2011
http://forum.domik.ua/zhk-komfort-taun- ... 03-20.html

Был сегодня в отделе продаж 8-()
Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя.
Планировки, которые понравились лично мне стоят:

1К 42М - 11 000грн/м
2К 60М - 10 500грн/м
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:49

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:При курсе 8. Не было там 1400 в среднем
Покуда есть на свете.....

При курсе 8 там было в районе 1800-1900 за метр.

а может 2500? Хватит заливать
14.04.2011
http://forum.domik.ua/zhk-komfort-taun- ... 03-20.html

Был сегодня в отделе продаж 8-()
Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя.
Планировки, которые понравились лично мне стоят:

1К 42М - 11 000грн/м
2К 60М - 10 500грн/м

Я запомнил цену начала 2013го и за готовое. Как раз что-то такое, с мансардой я смотрел. + если правильно помню, в случае с рассрочкой у них ценник хорошо подрастал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:54

  Serg-ik написав:[qu
Был сегодня в отделе продаж 8-()
Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя.
Планировки, которые понравились лично мне стоят:

1К 42М - 11 000грн/м
2К 60М - 10 500грн/м

Лето 2012
заглянуть....была я в отделе продаж и единственное, что мне смогли предложить, это 14 270грн. за кв. метр, квартира 37 кв.м за 66тыс дол. Цену комментировать не буду, у всех есть возможность сравнить.

Всё распродали, теперь вот за другое зажопье взялись. Причем в двойном размере.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:15

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.
Трагедия какая-то. Полная недееспособность.

Вам правильно написали, что над ЖЭКом есть свое начальство, над ним свое и так далее. Большая организация, которая живет по законам, тогда как ОСББ в лице начальника это феодал и с крепостными, которыми являются жители дома. Реального механизма поменять председателя нет.
Я смотрю в группах домов и вижу, что если там будет ОСББ, то в руководство попадут самые деятельные и крикливые со своим специфическим виденьем, которое не всегда совпадает с моим.
Если выбирать ЖЭК, как аналог СССР, и ОСББ, как аналог позднего феодолизма, я выберу "СССР". При феодолизме хорошо только феодалам, поэтому если я не планирую стать председателем, ОСББ мне не нужен.

Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.


я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника.

поэтому не нужно тут агитировать. пойдите и добейтесь чего-нибудь сами несколько раз, а потом будете рассказывать, как правильно жить, и сколько усилий нужно на то или иное действие и к какому результату оно приведет или не приведет
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:20

  adeges написав:я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника. ..

а местного депутата привлекали к решению проблем?
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:49

  adeges написав:
  airmax78 написав:Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.


я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника.

поэтому не нужно тут агитировать. пойдите и добейтесь чего-нибудь сами несколько раз, а потом будете рассказывать, как правильно жить, и сколько усилий нужно на то или иное действие и к какому результату оно приведет или не приведет

Так ОСМД и нужно для того, чтобы пороги обивать и жалобы на деревню дедушке писать нужно было как можно реже. У нас для этого есть юрист на подряде. 7000 грн. в месяц. И это в разы эффективнее чем ваши хождения по мукам.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Закон прост: доллар дорожает, бетон дешевеет... и наоборот.
Так что ждем небольшой просадки...с лаггом конечно во времени
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:51

  airmax78 написав:УжОс... Печально такое читать. Вы же понимаете, что с таким настроем вам подходит только внешнее управление. Вы готовы, более того, призываете отдать свою жизнь в руки каких-то левых ребят, основная цель которых - заработать на вас прибыль, чем доверить решение своих проблем себе и своим собственным соседям.
Трагедия какая-то. Полная недееспособность.

Тут скорее то, что ворюги у власти, и желание, чтоб кто-то их поборол за нас. Но стоит помнить, что к тому, что допустили 33-й год, тоже привела такая логика.
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