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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:51
hume написав: Serg-ik написав:
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Был сегодня в отделе продаж 8-()
Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя.
Планировки, которые понравились лично мне стоят:
1К 42М - 11 000грн/м
2К 60М - 10 500грн/м
Лето 2012
заглянуть....была я в отделе продаж и единственное, что мне смогли предложить, это 14 270грн. за кв. метр, квартира 37 кв.м за 66тыс дол. Цену комментировать не буду, у всех есть возможность сравнить.
Всё распродали, теперь вот за другое зажопье взялись. Причем в двойном размере.
Серж у нас скор на расправу.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 14:54
Клаус написав: adeges написав:
я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника. ..
а местного депутата привлекали к решению проблем?
для одной из проблем - на удивление да, помогло. сам не понимаю как, хотя явно она ничего не обещала, но эффект был, и очень заметный
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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