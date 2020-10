Додано: Пон 05 жов, 2020 14:54

Клаус написав: adeges написав: я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника. .. я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника. ..

а местного депутата привлекали к решению проблем? а местного депутата привлекали к решению проблем?



для одной из проблем - на удивление да, помогло. сам не понимаю как, хотя явно она ничего не обещала, но эффект был, и очень заметный для одной из проблем - на удивление да, помогло. сам не понимаю как, хотя явно она ничего не обещала, но эффект был, и очень заметный

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California