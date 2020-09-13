|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:51
hume написав: Serg-ik написав:
[qu
Был сегодня в отделе продаж 8-()
Во-первых, 8600 - это развод. То есть, может какие-то квартиры на 1 этаже или чердаке, с видом на железную дорогу и 100% оплате и продадут по 8600, но это на любителя.
Планировки, которые понравились лично мне стоят:
1К 42М - 11 000грн/м
2К 60М - 10 500грн/м
Лето 2012
заглянуть....была я в отделе продаж и единственное, что мне смогли предложить, это 14 270грн. за кв. метр, квартира 37 кв.м за 66тыс дол. Цену комментировать не буду, у всех есть возможность сравнить.
Всё распродали, теперь вот за другое зажопье взялись. Причем в двойном размере.
Серж у нас скор на расправу.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36267
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4311 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:54
Клаус написав: adeges написав:
я за последние 20 лет написал думаю порядка 100 заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных (где я конечно был организатором) по самым разным вопросам, связанным с моим проживанием, и комфортом этого проживания, в жэки, коммунальные службы, частным поставщикам услуг, органы власти, правопорядка, суды. это не считаю моей борьбы за свои права как потребителя и работника. ..
а местного депутата привлекали к решению проблем?
для одной из проблем - на удивление да, помогло. сам не понимаю как, хотя явно она ничего не обещала, но эффект был, и очень заметный
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3474
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:12
sequence написав: drevlyanin написав:
..и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку?
"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
Так тут и попроще то будет:
1) купил земельку там где не надо на Хаммере Н1 летом после дождя к калитке от трассы на лебёдке за полчаса доезжать, за зиму с перемётами промолчим - соток 10 под сотню
2)построил не из говна и палок и ремонт получше чем у Флуя сделал, да и метраж с правильными комнатами воплотил - вот тебе и метров 250-300 для жизни и отдыха по 1-1,2куе/метр с летней кухней без грубы и с диванами
3)облагородил территорию с розочками и туями, ворота с пулльта поставил не из консервных банок, а то и прудик под уточку с карпиками вырыл - ещё Камри или Прадо с салона вбетонировал
А начнёшь этот замок потом продавать когда вдруг надоест, дети подрастут или к Акурту на Крит на пенсию захочется - вот тут то Сержики с Доллярчиками тебя своими кАклетосами из за угла и подстрелят
Расскажут что куда всё упало и когда ты доплачивать им будешь
И ващще у Трампа в башнях себестоимость 5кгрн/метр с мрамором и лифтами, а тут какой то сарайчик в зажопьи далеко от метрА
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1830
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 16:13
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?
Я видел как это работает в нескольких гаражных кооперативах. Эту корову доили до последнего. Были пара воинов с ветряными мельницами, видимо сами хотели получить доступ к кормушке и что? Ничего.
С кем Вы спорите?
С человеком, который к 42 (43?) годам еще не жил в своей квартире?
За него все вопросы решали арендодатели. Теоретизировать - не мешки ворочать.
По факту, собрать собрание ОСББ, на котором можно будет сместить феодала - олмост анрил. Тупо не придет 51% для кворума. Людям пох.
А если говорить о гаражах, то у тестя в кооперативе не могут собраться чтобы сместить председателя уже лет 25.
Знаю примеры, когда за личный интерес председателя ОСББ, в подвале и во дворе (причем очень недешевый дом, когда-то тут на форуме его обсуждали) устраивали гендель, который не давал спать до 3-х ночи всему дому (знаю людей, которые продали из-за этого квартиру и переехали). Есть пример, когда над трансформаторной надстроили этаж и сдавали под офис.
Фактически, и к этому придем, ОСББ - это подобие коопов в США.
А что это такое?
Кооп, это форма жилья, где все аспекты проживания регулируются уставом, советом борда и председателем борда. Где за вступление в кооп надо заплатить приличную сумму, которая не возвращается при продаже. Где, в большинстве случаев нельзя сдать свою квартиру, где ОБЯЗАН проживать только член коопа. Причем кооп может попробовать наложить лапу на квартиру, если член коопа длительно живет по другому адресу.
Да, как правило, коопы обслуживаются лучше, чем кондо. Но это не "бесплатный сыр" - участники коопа зачастую платят мейнтенс того-же порядка, а бывают случаи что и выше, чем рент этой самой квартиры. Все что борд/председатель борда решит делать, найдет отражение в размере месячного платежа. Мнение каждого отдельного участника коопа не имеет никакого значение. Бывают варианты, когда к борду вообще никак не подступиться - новые члены борда одобряются уже существующими и только борд может снять или назначить председателя. Как правило, это 5-10 человек, которые лояльны председателю.
Фактически, в коопах, где живут "наши" и председатели из б.СССР творится все то-же воровство что творится в украинских ОСББ - откаты, выполнение работ или закупка материалов и оборудования через прокладки. И это США. Что можно ждать от Украины?
Единственный + - цена входа. Обычно цена квариры в коопе в два раза ниже, чем кондо подобного типа в той-же локации. Для меня большой вопрос -нафига привязывать себя владением(участием в коопе), если месячный платеж сопоставим с арендным платежом.
Хотим мы себе такое будущее для себя?
Я- нет. Я хочу свободно распоряжаться своей собственностью, а не зависеть от аппетитов правления осбб. Кстати, оно (правление) имеет право брать кредиты (отдавать кто будет?), от имени участников ОСББ заключать контракты и брать обязательства. В какую кабалу можно загнать оптом отару участников осбб - каждый может понять в меру своего жизненного опыта. Мой мне не позволяет желать этого. У кого его недостаточно - пусть набивает себе шишки.
Про украинские вариации ОСББ уже миллион раз обсуждали на арендной ветке.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11335
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5218 раз.
- Подякували: 2740 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:37
rjkz написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?
Я видел как это работает в нескольких гаражных кооперативах. Эту корову доили до последнего. Были пара воинов с ветряными мельницами, видимо сами хотели получить доступ к кормушке и что? Ничего.
С кем Вы спорите?
С человеком, который к 42 (43?) годам еще не жил в своей квартире?
За него все вопросы решали арендодатели. Теоретизировать - не мешки ворочать.
По факту, собрать собрание ОСББ, на котором можно будет сместить феодала - олмост анрил. Тупо не придет 51% для кворума. Людям пох.
)) Вот этими самыми руками с начала года подготовил и провел 2 собрания ОСМД (не в одиночку, конечно, но сильно поучаствовал). На обоих проголосовали более 65% собственников. В ТЕЧЕНИЕ 2х НЕДЕЛЬ после собрания собрали ВСЕ опросные листы. Поменяли председателя ОСМД, Правление, ревизионную комиссию, поменяли управляющую компанию, утвердили новые тарифы, правила проживания, правила работы с должниками, и т.д. и т.п.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36267
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4311 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:40
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7155
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:41
rjkz написав:
Я- нет. Я хочу свободно распоряжаться своей собственностью, а не зависеть от аппетитов правления осбб. Кстати, оно (правление) имеет право брать кредиты (отдавать кто будет?), от имени участников ОСББ заключать контракты и брать обязательства. В какую кабалу можно загнать оптом отару участников осбб - каждый может понять в меру своего жизненного опыта. Мой мне не позволяет желать этого. У кого его недостаточно - пусть набивает себе шишки.
А еще мусоропровод заваривают, сволочи.
Повеяло духом вильнолюдыны.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36267
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4311 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:44
Vlad442 написав:
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36267
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4311 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19332
|3208764
|
Пон 05 жов, 2020 17:37
dir
|
|129
|228728
|
|
|478
|206602
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|