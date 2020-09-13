Додано: Пон 05 жов, 2020 16:13

Vlad442 написав: airmax78 написав: Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно. Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.

Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?

Я видел как это работает в нескольких гаражных кооперативах. Эту корову доили до последнего. Были пара воинов с ветряными мельницами, видимо сами хотели получить доступ к кормушке и что? Ничего. Пошли эмоции. По существу есть что сказать? Вот вам вариант - председатель и несколько активных и крикливых людей из группы поддержки. Делают что хотят - воруют разными схемами, нарезают себе кладовочки, отдают часть мопов под коммерцию и так далее. Что вы можете сделать?Я видел как это работает в нескольких гаражных кооперативах. Эту корову доили до последнего. Были пара воинов с ветряными мельницами, видимо сами хотели получить доступ к кормушке и что? Ничего.

С кем Вы спорите?С человеком, который к 42 (43?) годам еще не жил в своей квартире?За него все вопросы решали арендодатели. Теоретизировать - не мешки ворочать.По факту, собрать собрание ОСББ, на котором можно будет сместить феодала - олмост анрил. Тупо не придет 51% для кворума. Людям пох.А если говорить о гаражах, то у тестя в кооперативе не могут собраться чтобы сместить председателя уже лет 25.Знаю примеры, когда за личный интерес председателя ОСББ, в подвале и во дворе (причем очень недешевый дом, когда-то тут на форуме его обсуждали) устраивали гендель, который не давал спать до 3-х ночи всему дому (знаю людей, которые продали из-за этого квартиру и переехали). Есть пример, когда над трансформаторной надстроили этаж и сдавали под офис.Фактически, и к этому придем, ОСББ - это подобие коопов в США.А что это такое?Кооп, это форма жилья, где все аспекты проживания регулируются уставом, советом борда и председателем борда. Где за вступление в кооп надо заплатить приличную сумму, которая не возвращается при продаже. Где, в большинстве случаев нельзя сдать свою квартиру, где ОБЯЗАН проживать только член коопа. Причем кооп может попробовать наложить лапу на квартиру, если член коопа длительно живет по другому адресу.Да, как правило, коопы обслуживаются лучше, чем кондо. Но это не "бесплатный сыр" - участники коопа зачастую платят мейнтенс того-же порядка, а бывают случаи что и выше, чем рент этой самой квартиры. Все что борд/председатель борда решит делать, найдет отражение в размере месячного платежа. Мнение каждого отдельного участника коопа не имеет никакого значение. Бывают варианты, когда к борду вообще никак не подступиться - новые члены борда одобряются уже существующими и только борд может снять или назначить председателя. Как правило, это 5-10 человек, которые лояльны председателю.Фактически, в коопах, где живут "наши" и председатели из б.СССР творится все то-же воровство что творится в украинских ОСББ - откаты, выполнение работ или закупка материалов и оборудования через прокладки. И это США. Что можно ждать от Украины?Единственный + - цена входа. Обычно цена квариры в коопе в два раза ниже, чем кондо подобного типа в той-же локации. Для меня большой вопрос -нафига привязывать себя владением(участием в коопе), если месячный платеж сопоставим с арендным платежом.Хотим мы себе такое будущее для себя?Я- нет. Я хочу свободно распоряжаться своей собственностью, а не зависеть от аппетитов правления осбб. Кстати, оно (правление) имеет право брать кредиты (отдавать кто будет?), от имени участников ОСББ заключать контракты и брать обязательства. В какую кабалу можно загнать оптом отару участников осбб - каждый может понять в меру своего жизненного опыта. Мой мне не позволяет желать этого. У кого его недостаточно - пусть набивает себе шишки.Про украинские вариации ОСББ уже миллион раз обсуждали на арендной ветке.