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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:42
flyman написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.
Працюєш в їх офісі?
Тут на этом форуме вообще что-то утаить или приукрасить можно? Я генеральный подрядчик по клинингу МОПа.
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airmax78
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:18
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.
Точка зрения всегда определяется точкой сидения.
Как теперь понятно, Эрмакс разместился у кормушки. И там борется с средним человеком. Конечно, исключительно за благо этого человека и бескорыстно. При этом не жалея пуза своего. И не забывая это подчеркивать (не на форуме, а для жильцов), как для этого напрягается.
Но есть такое наблюдение, что результат эксперимента неизбежно смещается в сторону убеждений ученого. То же самое можно сказать про руководство ОСМД. Их любые решения сделают жизнь лучше им, и еще иногда - прочим жильцам. Этого называется collateral benefit. Но часто-густо для прочих жильцов это будет collateral damage. Но никогда не будет наоборот. Независимо от того, что является объективным общим благом.
Обычно таких бескорыстных борцов, не за страх, а за совесть, много у власти. Вот нашему правительству тоже трудно, и зарплаты у них маленькие, но все с-ка рвутся туда. Чтобы помочь Украине стать лучше.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:40
airmax78 написав:
Тут на этом форуме вообще что-то утаить или приукрасить можно? Я генеральный подрядчик по уборке МОПа.
Ітіть-колотіть!
То вже пора відкривати свою клінінгову компанію і брати "під себе" ВСІ модні МЗК!(МОПи)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:59
adeges написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.
Точка зрения всегда определяется точкой сидения.
Как теперь понятно, Эрмакс разместился у кормушки. И там борется с средним человеком. Конечно, исключительно за благо этого человека и бескорыстно. При этом не жалея пуза своего. И не забывая это подчеркивать (не на форуме, а для жильцов), как для этого напрягается.
Но есть такое наблюдение, что результат эксперимента неизбежно смещается в сторону убеждений ученого. То же самое можно сказать про руководство ОСМД. Их любые решения сделают жизнь лучше им, и еще иногда - прочим жильцам. Этого называется collateral benefit. Но часто-густо для прочих жильцов это будет collateral damage. Но никогда не будет наоборот. Независимо от того, что является объективным общим благом.
Обычно таких бескорыстных борцов, не за страх, а за совесть, много у власти. Вот нашему правительству тоже трудно, и зарплаты у них маленькие, но все с-ка рвутся туда. Чтобы помочь Украине стать лучше.
Что и требовалось доказать: "Если кто-то что-то делает, значит он просто хочет себе что-то вымутить.
- Может он просто хочет чтобы в доме было комфортнее жить?
Да сейчас - откатов он хочет. Лучше пусть нас Коммунальный ЖЭК обслуживает. А если лампочку надо будет поменять: напишем жалобу депутату. Две."
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airmax78
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:00
Долярчик написав: airmax78 написав:
Тут на этом форуме вообще что-то утаить или приукрасить можно? Я генеральный подрядчик по уборке МОПа.
Ітіть-колотіть!
То вже пора відкривати свою клінінгову компанію і брати "під себе" ВСІ модні МЗК!(МОПи)
Не успеваю. У меня только две руки и одна швабра.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:04
airmax78 написав:
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
О-йо-йой. Можно подумать, что у самих мокшан в большинстве своём не так. К тому же там процентов 20-30 населения или бывшие украинцы, уехавшие в своё время на заработки или смешанные (украинец-русская, руский-украинка) семьи.
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drevlyanin
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:09
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Я это читаю и мне становится очевидной правота мокшанских пропагандонов: Украина это фейлд стейт. Люди здесь добровольно отказываются от управления не только другими, но и самими собой, придумывая себе какие угодно экскьюзы. Пойдут любые, даже самые абсурдные. Очень, очень грустно.
О-йо-йой. Можно подумать, что у самих мокшан в большинстве своём не так. К тому же там процентов 20-30 населения или бывшие украинцы, уехавшие в своё время на заработки или смешанные (украинец-русская, руский-украинка) семьи.
Да, но у них жесткий, авторитарный Кооператив (Озеро). Будешь сильно возникать , пустят Новичок по трубам.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:17
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
КАН умудрился на территории Вулкана в дупе Ленинградской площади продать сколько? 10? 15 тыс. квартир? Больше? По средней цене, думаю, в районе 1.4куе за метр.
При курсе 8. Не было там 1400 в среднем
Покуда есть на свете.....
При курсе 8 там было в районе 1800-1900 за метр.
смотрел то ли в 2011 то ли в 2012, не помню точно - двушки были па 1200
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:22
Почитал срач - прямо "Mad Max: Fury ZHEK" какой-то
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:28
[quote="5071694:airmax78"]
не слушайте никого, респект за активность и результативность!
главное оружие рашистов - ложь
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