airmax78 написав: Vlad442 написав: Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты? Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?

Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.



Точка зрения всегда определяется точкой сидения.



Как теперь понятно, Эрмакс разместился у кормушки. И там борется с средним человеком. Конечно, исключительно за благо этого человека и бескорыстно. При этом не жалея пуза своего. И не забывая это подчеркивать (не на форуме, а для жильцов), как для этого напрягается.



Но есть такое наблюдение, что результат эксперимента неизбежно смещается в сторону убеждений ученого. То же самое можно сказать про руководство ОСМД. Их любые решения сделают жизнь лучше им, и еще иногда - прочим жильцам. Этого называется collateral benefit. Но часто-густо для прочих жильцов это будет collateral damage. Но никогда не будет наоборот. Независимо от того, что является объективным общим благом.



