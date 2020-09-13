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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5355535653575358

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 189
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
35
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:38

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?

Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.

Эир, форумчане дело говорят. С начала всё чики пики, а потом аппетиты главы и подельников начинают расти. У меня на некоторых объектах осбб. На одном объекте глава осбб под шумок подписала документы на постройку этажа в доме. Кстати в другом доме похожая ситуация. В доме с только что созданным осбб глава правления решил повысить себе зп до 30кгрн. Говорит очень напряжённая работа. Третий начал продвигать в доме только осень дорогие проекты, от 50 кгрн, замена тротуарной плитки ему почему-то не интересна. Подавай установку тепловых насосов)) а в другом правление захватили пенсионеры которым квартиры выделили из первого фонда, оказалось пол дома отошло каким то престарелым чинушам, которые судят безбожно
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

+1 Сначала вссе хорошо, и почти никто не злоупотребляет. потом появляется схематоз и у ОСББ начинают происходить трансформации в сторону "порешаем" и кто не согласен отключим газ" по беспределу. Основной риск в том что за решения кредиты и прочие "шалости" расплачиваются все, и действенного механизма противодействия злоупотребления правлением ОСББ нет, все постфактум..
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