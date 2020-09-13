барабашов написав:

sequence написав: drevlyanin написав: ..и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку? ..и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку?

"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??" "когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"

Так тут и попроще то будет:1) купил земельку там где не надо на Хаммере Н1 летом после дождя к калитке от трассы на лебёдке за полчаса доезжать, за зиму с перемётами промолчим - соток 10 под сотню2)построил не из говна и палок и ремонт получше чем у Флуя сделал, да и метраж с правильными комнатами воплотил - вот тебе и метров 250-300 для жизни и отдыха по 1-1,2куе/метр с летней кухней без грубы и с диванами3)облагородил территорию с розочками и туями, ворота с пулльта поставил не из консервных банок, а то и прудик под уточку с карпиками вырыл - ещё Камри или Прадо с салона вбетонировалА начнёшь этот замок потом продавать когда вдруг надоест, дети подрастут или к Акурту на Крит на пенсию захочется - вот тут то Сержики с Доллярчиками тебя своими кАклетосами из за угла и подстрелятРасскажут что куда всё упало и когда ты доплачивать им будешьИ ващще у Трампа в башнях себестоимость 5кгрн/метр с мрамором и лифтами, а тут какой то сарайчик в зажопьи далеко от метрА