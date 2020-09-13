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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:38
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.
Эир, форумчане дело говорят. С начала всё чики пики, а потом аппетиты главы и подельников начинают расти. У меня на некоторых объектах осбб. На одном объекте глава осбб под шумок подписала документы на постройку этажа в доме. Кстати в другом доме похожая ситуация. В доме с только что созданным осбб глава правления решил повысить себе зп до 30кгрн. Говорит очень напряжённая работа. Третий начал продвигать в доме только осень дорогие проекты, от 50 кгрн, замена тротуарной плитки ему почему-то не интересна. Подавай установку тепловых насосов)) а в другом правление захватили пенсионеры которым квартиры выделили из паевого фонда, оказалось пол дома отошло каким то престарелым чинушам, которые судят безбожно
Востаннє редагувалось hume
в Пон 05 жов, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:45
+1 Сначала вссе хорошо, и почти никто не злоупотребляет. потом появляется схематоз и у ОСББ начинают происходить трансформации в сторону "порешаем" и кто не согласен отключим газ" по беспределу. Основной риск в том что за решения кредиты и прочие "шалости" расплачиваются все, и действенного механизма противодействия злоупотребления правлением ОСББ нет, все постфактум..
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:59
trololo написав: airmax78 написав:
не слушайте никого, респект за активность и результативность!
Спасибо. Так другого выхода нет. Со своей УК до последнего пытались выйти на нормальный диалог. Но уперлось все в то, что им бороться с офисами не интересно. Да и особо напрягаться по обслуживанию дома - тоже лень. Теперь все сами. Посмотрим что получится.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:10
hume написав:
Эир, форумчане дело говорят. С начала всё чики пики, а потом аппетиты главы и подельников начинают расти. У меня на некоторых объектах осбб. На одном объекте глава осбб под шумок подписала документы на постройку этажа в доме. Кстати в другом доме похожая ситуация. В доме с только что созданным осбб глава правления решил повысить себе зп до 30кгрн. Говорит очень напряжённая работа. Третий начал продвигать в доме только осень дорогие проекты, от 50 кгрн, замена тротуарной плитки ему почему-то не интересна. Подавай установку тепловых насосов)) а в другом правление захватили пенсионеры которым квартиры выделили из первого фонда, оказалось пол дома отошло каким то престарелым чинушам, которые судят безбожно
Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы покупаете соседей. Поэтому согласен: может, конечно, не повезти. Но что-то мне подсказывает, что в большинстве новых более-менее хороших домов, ОСМД вполне эффективно может работать и нормальных людей среди собственников можно найти, которые не будут крысить по копейке.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:28
барабашов написав: sequence написав: drevlyanin написав:
..и начнёте на ветке задавать вопросы: где лучше купить участок под застройку?
"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
Так тут и попроще то будет:
1) купил земельку там где не надо на Хаммере Н1 летом после дождя к калитке от трассы на лебёдке за полчаса доезжать, за зиму с перемётами промолчим - соток 10 под сотню
2)построил не из говна и палок и ремонт получше чем у Флуя сделал, да и метраж с правильными комнатами воплотил - вот тебе и метров 250-300 для жизни и отдыха по 1-1,2куе/метр с летней кухней без грубы и с диванами
3)облагородил территорию с розочками и туями, ворота с пулльта поставил не из консервных банок, а то и прудик под уточку с карпиками вырыл - ещё Камри или Прадо с салона вбетонировал
А начнёшь этот замок потом продавать когда вдруг надоест, дети подрастут или к Акурту на Крит на пенсию захочется - вот тут то Сержики с Доллярчиками тебя своими кАклетосами из за угла и подстрелят
Расскажут что куда всё упало и когда ты доплачивать им будешь
И ващще у Трампа в башнях себестоимость 5кгрн/метр с мрамором и лифтами, а тут какой то сарайчик в зажопьи далеко от метрА
К чему этот фантазийный спич? Думаете вам с Днепропетровского "аэродрома" за много денех виднее почём земелька и стройка около Киева? Могу просветить на свежем примере с соседней улицы. Чел купил домик развалюху с участком 15 соток за тридцатку в конце 2018, до городской черты меньше 10 км. Снос халупы поместился в штуку. По улице асфальт(полностью переложен 4 года назад, не трасса), газ, интернет-оптика два провайдера. Домик -два этажа, 250 метров обошелся примерно в 150. Ну пускай ещё двадцатка в облагораживание участка(думаю меньше).
800 за метр. Прелесть Эйра по итогу обойдется дороже. Да, при продаже скорее всего будет дисконт, так и не факт что с квартирой выйдет через 15-20 лет лучше. Но он до того арендовал
четырёхкомнатную за 1200 в месяц, экономию за те же 15 лет можете подсчитать.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:40
airmax78 написав:
В первом доме перечень работ выполненных за последние 1.5 года:
1. Полностью замененая тротуарная плитка перед домом (которая за 19 лет пришла в полную негодность). А тротуар перед домом, это, на секунду, 2 метра шириной и метров 400 длинной.
2. Полностью обновлена теплоизоляция плит перекрыти между этажами (монолит с кирпичным заполнением - на плиту перекрытия сверху наклеивался экструдер и заштукатуривался. Обновлено все по всему периметру дома на каждом этаже.
3. Перекрашены лифты и заменено в них напольное покрытие.
4. Проведен ремонт в лифтовом холле и заменено освещение.
В соседнем 9-этажном доме двухподъездном доме, в котором живет подружка жены, и который управляется Коммунальной УК, за это же время сделано... никуя.
Если не секрет, какого года дом, ибо список апгрейдов тянет скорее на потребности БПС-ки или кирпичной девятиэтажки 87 серии
Я думал, сейчас будет: установлены камеры видеонаблюдения, гранитное покрытие заменено на мраморное, в холле посадили Анжелу 25 лет вместо Марии Петровны, а тут - перекрашен лифт, линолеум обновили и сгоревшие/разбитые плафоны заменили. В этом списке не хватает: заварили мусоропровод и выгнали бомжей с чердака.
И, большая просьба, фото МОПов, ибо после перечисленного видится побелка и православная "немаркая" серая или зелёная масляная краска.
Хочется увидеть, где эстеты снимают квартиры.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:42
hume написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.
Эир, форумчане дело говорят. С начала всё чики пики, а потом аппетиты главы и подельников начинают расти. У меня на некоторых объектах осбб. На одном объекте глава осбб под шумок подписала документы на постройку этажа в доме. Кстати в другом доме похожая ситуация. В доме с только что созданным осбб глава правления решил повысить себе зп до 30кгрн. Говорит очень напряжённая работа. Третий начал продвигать в доме только осень дорогие проекты, от 50 кгрн, замена тротуарной плитки ему почему-то не интересна. Подавай установку тепловых насосов)) а в другом правление захватили пенсионеры которым квартиры выделили из паевого фонда, оказалось пол дома отошло каким то престарелым чинушам, которые судят безбожно
hume, а правильный устав ОСМД тут никак не может помочь ?
типа повысить себе З/П глава правления может только через сборы ?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 23:06
Рыба-сом написав:
Хочется увидеть, где эстеты снимают квартиры.
Может хватит уже на сегодня сны одного мальчика 42-х годиков обсуждать
Бредит,а все пытаются его жизни учить,не выйдет,он в облаках и там останется
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 23:40
airmax78 написав:
Что и требовалось доказать: "Если кто-то что-то делает, значит он просто хочет себе что-то вымутить.
в вашем случае так и есть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 23:47
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Что и требовалось доказать: "Если кто-то что-то делает, значит он просто хочет себе что-то вымутить.
в вашем случае так и есть.
Вы очень предвзято ко мне относитесь. Во мне корыстолюбия - 0.
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