|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:51
somilitark написав:
Бредит,а все пытаются его жизни учить,не выйдет,он в облаках и там останется
всё, билеты куплены в один конец.
это называется "нерастраченный родительский потенциал".
когда видишь неразумное и бросаешься учить дитятю уму-разуму.
тут таких несколько человек. которые этим умело пользуются.
приймачок из Львова.
и этот друг респекта
два сапога пара.
прошу прощения, если кого-то пропустил.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14983
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2056 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:10
hume написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?
Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.
Эир, форумчане дело говорят. С начала всё чики пики, а потом аппетиты главы и подельников начинают расти. У меня на некоторых объектах осбб. На одном объекте глава осбб под шумок подписала документы на постройку этажа в доме. Кстати в другом доме похожая ситуация. В доме с только что созданным осбб глава правления решил повысить себе зп до 30кгрн. Говорит очень напряжённая работа. Третий начал продвигать в доме только осень дорогие проекты, от 50 кгрн, замена тротуарной плитки ему почему-то не интересна. Подавай установку тепловых насосов)) а в другом правление захватили пенсионеры которым квартиры выделили из паевого фонда, оказалось пол дома отошло каким то престарелым чинушам, которые судят безбожно
У нас в доме много квартир. По протоколу создания ОСББ, надо провести сначала слушания, а потом провести учредительное собрание, на котором должен быть кворум и дожно быть проголосовано создание ОСББ.
Начнем с того, что негласным инициатором создания осбб был местный депутат, который на данный момент прошел намного дальше. Это уже весьма известна фамилия в киевской политике. На содержании у него и был один из осббистов, нигде не работающий, но на этом деле насо...собиравшим на бренд-нью машину, вторым персонажем был жилец с просто умапомрачительным долгом, который, очевидно, надеялся списать.
Поначалу все шло у них хорошо, но постепенно у народа начали "закрадываться смутные сомненья" и начали звучать вопросы, на которые активуны предпочитали не реагировать.
Постепенно, на противовес инициативной группы за создание, сформировалась группа против. Причем, в отличии от первой, состоящей из "свободных художников и холодных философов" в нее вошли юристы, предприниматели, работники той самой сферы ЖКХ (которые знают что как и когда надо планово делать и сколько это стоит), работники государственной судебной системы. а точней самого высшего его звена (которые знают как легко и непринужденно "решаются дела"), экс-замминистра (который не только на "короткой ноге" с одним из замов нынешнего мэра, но понимает идеологию процессов с осббированием, собственно при его каденции вся эта хренотень начиналась и его ведомство было одним из тех, которое в это было вовлечено), топ крупной финансовой компании.
С противоположной стороны - безработный, человек с огромными финансовыми проблемами, который, очевидно, таким образом пытался их решить, семья художников, преподаватель вуза, пенсионер с Франковщины (по идеологическим соображениям, "ЖЭК - порождение коммуняк").
На учредительное собрание приперлось помимо жильцов дома подкрепление в виде депутата, ментовского чина с тремя большими звездами и с десяток незнакомых людей спортивной наружности. К моменту собрания, путем проведения письменного опроса уже было видно, что идея осбб под угрозой. Порядка 60% уже были радикально против (в начале не более 15%). Кроме того, мы опасались подтасовок результатов. Поэтому попытались не пустить на собрание постороних. Завязалась потасовка. Мы вызвали (не помню тогда еще милицию или уже полицию) наряд. Но он не ехал. Я стол на тротуаре в ожидании наряда, когда мимо прошел полковник и по телефону давал распоряжения, чтобы сюда никто не смел ехать. Как-бы там ни было, нам удалось не допустить посторонних.
Но собрание началось. "свободные художники" начали живописно рассказывать какое нас всех ждет "светлое будущее" и как надо недопустить, чтобы нас захватила условная коварная УК. После нескольких выступлений, начались конкретные вопросы "из зала" - как они видят в цифрах бюджет осбб, из каких статей финансироваться поточные и капремонты, и тд и тп. И тут выяснилось, что цифрами гуманитарии не владеют. Совсем.
Потом начались выступления другой стороны - со стороны работника ЖКХ последовали ответы - что сколько стоит и как часто это надо делать (в частности, сколько стоит 1 лифтовая машина и сколько стоила замена 2-х машин по нашему дому за год до этого), со стороны директора фасадной компании последовали цифры по фасаду и кровле, ТОП рассказал как "легко и непринужденно" осбб может попасть в зависимость от любой структуры при наличии заинтересованного человека (глядя на активуна). Юристы рассказали как за кредиты правления придется нести финансовую ответственность каждому участнику осбб и чем это грозит. Работник судебной системы озвучил очень простую тезу - пока каждый имеет дело с ЖЭКом и каждый является отдельным субьектом, с нами невозможно воевать ( как с москитами), но как только нас соберут в одно стадо, то любым решением районнного суда в задрыщенске, с нами можно делать что угодно.
Что сказать, учредительное собрание было провалено.
Да, без последствий не обошлось. Буквально со следующего месяца, ЖЭК, к которому раньше не было вопросов начал откровенно саботировать работу по дому. Потом сняли начальника ЖЭКа и вскоре его трансформировали в участок, а функции перешли в коммунальную УК района.
Да, нам пришлось самим менять тротуарную плитку и асфальтировать придомовую территорию, не добившись ни от УК и далее вверх до самого кличко (кстати, один из его дрочеров не знает как правильно пишется фамилиЁ кумира
). Ну что-ж это сделано. Благо, люди в доме могут это себе позволить и достаточно активны, чтобы взять на себя инициативу. (как-то даже не вяжется такой образ с продвигаемым образом ностальгирующего по Сталину пенсионера, правда? как-то даже не удобно такое писать
). Да, мы понимаем, что рано или поздно нас доконают. Собственно, несколько моих соседей и "соратников по борьбе" (гы, звучит соответствующе шаблонам?) продали квартиры и купили частные дома в Киеве или в других ЖК, где УК от застройщика (кстати, на Венике мне УК вполне импонирует).
Сорри за многобуквие. Так вот, "этими самыми руками" не дали создать осбубу в моем доме.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11336
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5226 раз.
- Подякували: 2745 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:38
Окуенная история на ночь. Как образованные люди убедили самих себя, что лучше всего никуя не делать и сидеть на попе ровно. История Украины.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36277
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4314 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:57
airmax78 написав:
Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы покупаете соседей. Поэтому согласен: может, конечно, не повезти. Но что-то мне подсказывает, что в большинстве новых более-менее хороших домов, ОСМД вполне эффективно может работать и нормальных людей среди собственников можно найти, которые не будут крысить по копейке.
Вы слишком увлекаетесь всякими идеями. Фанатично. То подорожания, потом подешевления, снова подорожания, мопы, балконы, архитектура, теперь ОСББ. Посмотрите на историю коммунистической партии СССР и нацистской партии фашистской Германии. Вы увидите одно и то же. "Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи" (с).
Фанатиков, кстати, потом расстреливают.
Как бы не пришлось потом продавать прелесть в порыве разочарования чем все закончилось.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7157
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:03
rjkz
историй много и разных.
у меня ЖЭК банально на всё забил, тупо втирал очки не одну пару лет.
последней каплей стал факт не получения разрешения от города на подключение к теплу.
начали разбираться - матерь Божья.
при коммунистах за такой уровень хищений давали лет 12 с конфискацией.
мы специально написали в уставе ограничение на право заключения любых обязывающих договоров (кредит, поручительство, гарантия и т.п.) без предварительного решения собрания.
теперь даже неизбежный вопрос повышения тарифа приходится долго и упорно согласовывать с жильцами. и, самое главное, - доказывать необходимость этих расходов, а не тупо ЖЭКу впаривать в тариф и нихера при этом не делать.
а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки джинсовиков-адвокатов, которых стороны подтягивают для создания "умняка" перед кузьмичами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14983
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2056 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:55
drevlyanin написав: барабашов написав: sequence написав:
"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
Так тут и попроще то будет:
1) купил земельку там где не надо на Хаммере Н1 летом после дождя к калитке от трассы на лебёдке за полчаса доезжать, за зиму с перемётами промолчим - соток 10 под сотню
2)построил не из говна и палок и ремонт получше чем у Флуя сделал, да и метраж с правильными комнатами воплотил - вот тебе и метров 250-300 для жизни и отдыха по 1-1,2куе/метр с летней кухней без грубы и с диванами
3)облагородил территорию с розочками и туями, ворота с пулльта поставил не из консервных банок, а то и прудик под уточку с карпиками вырыл - ещё Камри или Прадо с салона вбетонировал
А начнёшь этот замок потом продавать когда вдруг надоест, дети подрастут или к Акурту на Крит на пенсию захочется - вот тут то Сержики с Доллярчиками тебя своими кАклетосами из за угла и подстрелят
Расскажут что куда всё упало и когда ты доплачивать им будешь
И ващще у Трампа в башнях себестоимость 5кгрн/метр с мрамором и лифтами, а тут какой то сарайчик в зажопьи далеко от метрА
К чему этот фантазийный спич? Думаете вам с Днепропетровского "аэродрома" за много денех виднее почём земелька и стройка около Киева? Могу просветить на свежем примере с соседней улицы. Чел купил домик развалюху с участком 15 соток за тридцатку в конце 2018, до городской черты меньше 10 км. Снос халупы поместился в штуку. По улице асфальт(полностью переложен 4 года назад, не трасса), газ, интернет-оптика два провайдера. Домик -два этажа, 250 метров обошелся примерно в 150. Ну пускай ещё двадцатка в облагораживание участка(думаю меньше).
800 за метр. Прелесть Эйра по итогу обойдется дороже. Да, при продаже скорее всего будет дисконт, так и не факт что с квартирой выйдет через 15-20 лет лучше. Но он до того арендовал
четырёхкомнатную за 1200 в месяц, экономию за те же 15 лет можете подсчитать.
С чего вы решили что я летчик по профессии и работаю на аэродроме в Днепре?
Почти 10км от городской черты - это конечно весьма удачная шЮтка. Точнее метров 9900 будет наверное
Пяток лет хоромы строились, чел по 30-35 кгрн снимал метро сто(зачем? И в двухе с тремя детьми можно нормально на ремонт и прудик хомячить,экономя тыщщ 20-25 в мес, Сержик не даст соврать), теперь оп-па - работа в Силиконовой долине или "мойке" под МКАДом, надо срочно продать! Сколько влёт будет - тысяч под 150? А если б метров под 100 в РТ, Джеке, НьюЙорке или Кардинале матьеготак купил - наверно бы и подзаработал бы что то? Или там идея была сарай выгнать именно в ипенях, чтоб Кончу в бинокль с печной трубы с утра обсматривать?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1831
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19333
|3209344
|
|
|129
|228738
|
|
|478
|206612
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|