Додано: Вів 06 жов, 2020 00:10

hume написав: airmax78 написав: Vlad442 написав: Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты? Ваша жена теперь председатель? Когда собираетесь начинать монетизировать трудозатраты?

Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними. Влад, работа ОСМД строится на доверии, ответственности и контроле. Ни первого ни второго ни третьего нет и никогда не было в украинском обществе. Но мы внедряем это на уровне ОСМД. Трудно. Всегда есть такие как rjkz, которым никто не указ и они сами хотят распоряжаться "своей" собственностью. Например сделать офис в своей квартире человек на 20-30. И у нас такие есть. Работаем с ними.

Эир, форумчане дело говорят. С начала всё чики пики, а потом аппетиты главы и подельников начинают расти. У меня на некоторых объектах осбб. На одном объекте глава осбб под шумок подписала документы на постройку этажа в доме. Кстати в другом доме похожая ситуация. В доме с только что созданным осбб глава правления решил повысить себе зп до 30кгрн. Говорит очень напряжённая работа. Третий начал продвигать в доме только осень дорогие проекты, от 50 кгрн, замена тротуарной плитки ему почему-то не интересна. Подавай установку тепловых насосов)) а в другом правление захватили пенсионеры которым квартиры выделили из паевого фонда, оказалось пол дома отошло каким то престарелым чинушам, которые судят безбожно Эир, форумчане дело говорят. С начала всё чики пики, а потом аппетиты главы и подельников начинают расти. У меня на некоторых объектах осбб. На одном объекте глава осбб под шумок подписала документы на постройку этажа в доме. Кстати в другом доме похожая ситуация. В доме с только что созданным осбб глава правления решил повысить себе зп до 30кгрн. Говорит очень напряжённая работа. Третий начал продвигать в доме только осень дорогие проекты, от 50 кгрн, замена тротуарной плитки ему почему-то не интересна. Подавай установку тепловых насосов)) а в другом правление захватили пенсионеры которым квартиры выделили из паевого фонда, оказалось пол дома отошло каким то престарелым чинушам, которые судят безбожно

У нас в доме много квартир. По протоколу создания ОСББ, надо провести сначала слушания, а потом провести учредительное собрание, на котором должен быть кворум и дожно быть проголосовано создание ОСББ.Начнем с того, что негласным инициатором создания осбб был местный депутат, который на данный момент прошел намного дальше. Это уже весьма известна фамилия в киевской политике. На содержании у него и был один из осббистов, нигде не работающий, но на этом деле насо...собиравшим на бренд-нью машину, вторым персонажем был жилец с просто умапомрачительным долгом, который, очевидно, надеялся списать.Поначалу все шло у них хорошо, но постепенно у народа начали "закрадываться смутные сомненья" и начали звучать вопросы, на которые активуны предпочитали не реагировать.Постепенно, на противовес инициативной группы за создание, сформировалась группа против. Причем, в отличии от первой, состоящей из "свободных художников и холодных философов" в нее вошли юристы, предприниматели, работники той самой сферы ЖКХ (которые знают что как и когда надо планово делать и сколько это стоит), работники государственной судебной системы. а точней самого высшего его звена (которые знают как легко и непринужденно "решаются дела"), экс-замминистра (который не только на "короткой ноге" с одним из замов нынешнего мэра, но понимает идеологию процессов с осббированием, собственно при его каденции вся эта хренотень начиналась и его ведомство было одним из тех, которое в это было вовлечено), топ крупной финансовой компании.С противоположной стороны - безработный, человек с огромными финансовыми проблемами, который, очевидно, таким образом пытался их решить, семья художников, преподаватель вуза, пенсионер с Франковщины (по идеологическим соображениям, "ЖЭК - порождение коммуняк").На учредительное собрание приперлось помимо жильцов дома подкрепление в виде депутата, ментовского чина с тремя большими звездами и с десяток незнакомых людей спортивной наружности. К моменту собрания, путем проведения письменного опроса уже было видно, что идея осбб под угрозой. Порядка 60% уже были радикально против (в начале не более 15%). Кроме того, мы опасались подтасовок результатов. Поэтому попытались не пустить на собрание постороних. Завязалась потасовка. Мы вызвали (не помню тогда еще милицию или уже полицию) наряд. Но он не ехал. Я стол на тротуаре в ожидании наряда, когда мимо прошел полковник и по телефону давал распоряжения, чтобы сюда никто не смел ехать. Как-бы там ни было, нам удалось не допустить посторонних.Но собрание началось. "свободные художники" начали живописно рассказывать какое нас всех ждет "светлое будущее" и как надо недопустить, чтобы нас захватила условная коварная УК. После нескольких выступлений, начались конкретные вопросы "из зала" - как они видят в цифрах бюджет осбб, из каких статей финансироваться поточные и капремонты, и тд и тп. И тут выяснилось, что цифрами гуманитарии не владеют. Совсем.Потом начались выступления другой стороны - со стороны работника ЖКХ последовали ответы - что сколько стоит и как часто это надо делать (в частности, сколько стоит 1 лифтовая машина и сколько стоила замена 2-х машин по нашему дому за год до этого), со стороны директора фасадной компании последовали цифры по фасаду и кровле, ТОП рассказал как "легко и непринужденно" осбб может попасть в зависимость от любой структуры при наличии заинтересованного человека (глядя на активуна). Юристы рассказали как за кредиты правления придется нести финансовую ответственность каждому участнику осбб и чем это грозит. Работник судебной системы озвучил очень простую тезу - пока каждый имеет дело с ЖЭКом и каждый является отдельным субьектом, с нами невозможно воевать ( как с москитами), но как только нас соберут в одно стадо, то любым решением районнного суда в задрыщенске, с нами можно делать что угодно.Что сказать, учредительное собрание было провалено.Да, без последствий не обошлось. Буквально со следующего месяца, ЖЭК, к которому раньше не было вопросов начал откровенно саботировать работу по дому. Потом сняли начальника ЖЭКа и вскоре его трансформировали в участок, а функции перешли в коммунальную УК района.Да, нам пришлось самим менять тротуарную плитку и асфальтировать придомовую территорию, не добившись ни от УК и далее вверх до самого кличко (кстати, один из его дрочеров не знает как правильно пишется фамилиЁ кумира). Ну что-ж это сделано. Благо, люди в доме могут это себе позволить и достаточно активны, чтобы взять на себя инициативу. (как-то даже не вяжется такой образ с продвигаемым образом ностальгирующего по Сталину пенсионера, правда? как-то даже не удобно такое писать). Да, мы понимаем, что рано или поздно нас доконают. Собственно, несколько моих соседей и "соратников по борьбе" (гы, звучит соответствующе шаблонам?) продали квартиры и купили частные дома в Киеве или в других ЖК, где УК от застройщика (кстати, на Венике мне УК вполне импонирует).Сорри за многобуквие. Так вот, "этими самыми руками" не дали создать осбубу в моем доме.