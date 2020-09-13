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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:38
Окуенная история на ночь. Как образованные люди убедили самих себя, что лучше всего никуя не делать и сидеть на попе ровно. История Украины.
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airmax78
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Додано: Вів 06 жов, 2020 00:57
airmax78 написав:
Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы покупаете соседей. Поэтому согласен: может, конечно, не повезти. Но что-то мне подсказывает, что в большинстве новых более-менее хороших домов, ОСМД вполне эффективно может работать и нормальных людей среди собственников можно найти, которые не будут крысить по копейке.
Вы слишком увлекаетесь всякими идеями. Фанатично. То подорожания, потом подешевления, снова подорожания, мопы, балконы, архитектура, теперь ОСББ. Посмотрите на историю коммунистической партии СССР и нацистской партии фашистской Германии. Вы увидите одно и то же. "Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи" (с).
Фанатиков, кстати, потом расстреливают.
Как бы не пришлось потом продавать прелесть в порыве разочарования чем все закончилось.
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Vlad442
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Додано: Вів 06 жов, 2020 01:03
rjkz
историй много и разных.
у меня ЖЭК банально на всё забил, тупо втирал очки не одну пару лет.
последней каплей стал факт не получения разрешения от города на подключение к теплу.
начали разбираться - матерь Божья.
при коммунистах за такой уровень хищений давали лет 12 с конфискацией.
мы специально написали в уставе ограничение на право заключения любых обязывающих договоров (кредит, поручительство, гарантия и т.п.) без предварительного решения собрания.
теперь даже неизбежный вопрос повышения тарифа приходится долго и упорно согласовывать с жильцами. и, самое главное, - доказывать необходимость этих расходов, а не тупо ЖЭКу впаривать в тариф и нихера при этом не делать.
а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки джинсовиков-адвокатов, которых стороны подтягивают для создания "умняка" перед кузьмичами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 06 жов, 2020 01:55
drevlyanin написав: барабашов написав: sequence написав:
"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
Так тут и попроще то будет:
1) купил земельку там где не надо на Хаммере Н1 летом после дождя к калитке от трассы на лебёдке за полчаса доезжать, за зиму с перемётами промолчим - соток 10 под сотню
2)построил не из говна и палок и ремонт получше чем у Флуя сделал, да и метраж с правильными комнатами воплотил - вот тебе и метров 250-300 для жизни и отдыха по 1-1,2куе/метр с летней кухней без грубы и с диванами
3)облагородил территорию с розочками и туями, ворота с пулльта поставил не из консервных банок, а то и прудик под уточку с карпиками вырыл - ещё Камри или Прадо с салона вбетонировал
А начнёшь этот замок потом продавать когда вдруг надоест, дети подрастут или к Акурту на Крит на пенсию захочется - вот тут то Сержики с Доллярчиками тебя своими кАклетосами из за угла и подстрелят
Расскажут что куда всё упало и когда ты доплачивать им будешь
И ващще у Трампа в башнях себестоимость 5кгрн/метр с мрамором и лифтами, а тут какой то сарайчик в зажопьи далеко от метрА
К чему этот фантазийный спич? Думаете вам с Днепропетровского "аэродрома" за много денех виднее почём земелька и стройка около Киева? Могу просветить на свежем примере с соседней улицы. Чел купил домик развалюху с участком 15 соток за тридцатку в конце 2018, до городской черты меньше 10 км. Снос халупы поместился в штуку. По улице асфальт(полностью переложен 4 года назад, не трасса), газ, интернет-оптика два провайдера. Домик -два этажа, 250 метров обошелся примерно в 150. Ну пускай ещё двадцатка в облагораживание участка(думаю меньше).
800 за метр. Прелесть Эйра по итогу обойдется дороже. Да, при продаже скорее всего будет дисконт, так и не факт что с квартирой выйдет через 15-20 лет лучше. Но он до того арендовал
четырёхкомнатную за 1200 в месяц, экономию за те же 15 лет можете подсчитать.
С чего вы решили что я летчик по профессии и работаю на аэродроме в Днепре?
Почти 10км от городской черты - это конечно весьма удачная шЮтка. Точнее метров 9900 будет наверное
Пяток лет хоромы строились, чел по 30-35 кгрн снимал метро сто(зачем? И в двухе с тремя детьми можно нормально на ремонт и прудик хомячить,экономя тыщщ 20-25 в мес, Сержик не даст соврать), теперь оп-па - работа в Силиконовой долине или "мойке" под МКАДом, надо срочно продать! Сколько влёт будет - тысяч под 150? А если б метров под 100 в РТ, Джеке, НьюЙорке или Кардинале матьеготак купил - наверно бы и подзаработал бы что то? Или там идея была сарай выгнать именно в ипенях, чтоб Кончу в бинокль с печной трубы с утра обсматривать?
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барабашов
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Додано: Вів 06 жов, 2020 06:51
Yuri_T написав:rjkz
историй много и разных.
у меня ЖЭК банально на всё забил, тупо втирал очки не одну пару лет.
последней каплей стал факт не получения разрешения от города на подключение к теплу.
начали разбираться - матерь Божья.
при коммунистах за такой уровень хищений давали лет 12 с конфискацией.
мы специально написали в уставе ограничение на право заключения любых обязывающих договоров (кредит, поручительство, гарантия и т.п.) без предварительного решения собрания.
теперь даже неизбежный вопрос повышения тарифа приходится долго и упорно согласовывать с жильцами. и, самое главное, - доказывать необходимость этих расходов, а не тупо ЖЭКу впаривать в тариф и нихера при этом не делать.
а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки джинсовиков-адвокатов, которых стороны подтягивают для создания "умняка" перед кузьмичами.
Ответил в ЛС.
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rjkz
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Додано: Вів 06 жов, 2020 08:11
drevlyanin написав: барабашов написав: sequence написав:
"когда же, наконец, начнется обвал нереальных цен на землю под Киевом под жилую застройку??"
Так тут и попроще то будет:
1) купил земельку там где не надо на Хаммере Н1 летом после дождя к калитке от трассы на лебёдке за полчаса доезжать, за зиму с перемётами промолчим - соток 10 под сотню
2)построил не из говна и палок и ремонт получше чем у Флуя сделал, да и метраж с правильными комнатами воплотил - вот тебе и метров 250-300 для жизни и отдыха по 1-1,2куе/метр с летней кухней без грубы и с диванами
3)облагородил территорию с розочками и туями, ворота с пулльта поставил не из консервных банок, а то и прудик под уточку с карпиками вырыл - ещё Камри или Прадо с салона вбетонировал
А начнёшь этот замок потом продавать когда вдруг надоест, дети подрастут или к Акурту на Крит на пенсию захочется - вот тут то Сержики с Доллярчиками тебя своими кАклетосами из за угла и подстрелят
Расскажут что куда всё упало и когда ты доплачивать им будешь
И ващще у Трампа в башнях себестоимость 5кгрн/метр с мрамором и лифтами, а тут какой то сарайчик в зажопьи далеко от метрА
К чему этот фантазийный спич? Думаете вам с Днепропетровского "аэродрома" за много денех виднее почём земелька и стройка около Киева? Могу просветить на свежем примере с соседней улицы. Чел купил домик развалюху с участком 15 соток за тридцатку в конце 2018, до городской черты меньше 10 км. Снос халупы поместился в штуку. По улице асфальт(полностью переложен 4 года назад, не трасса), газ, интернет-оптика два провайдера. Домик -два этажа, 250 метров обошелся примерно в 150. Ну пускай ещё двадцатка в облагораживание участка(думаю меньше).
800 за метр. Прелесть Эйра по итогу обойдется дороже. Да, при продаже скорее всего будет дисконт, так и не факт что с квартирой выйдет через 15-20 лет лучше. Но он до того арендовал
четырёхкомнатную за 1200 в месяц, экономию за те же 15 лет можете подсчитать.
Будинки за Києвом - ще той неліквід.
Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 08:48
Yuri_T написав:
а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки
А що не так?
А хто ж тоді відповідає(кримінально) за взяття кредитів і взагалі, всяких вінансових справ в ОСББ, як не голова і члени правління ОСББ?
Я розумію - що "всі мешканці" відповідають, але в першу чергу відповідають особи, які я вище написав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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