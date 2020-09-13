Додано: Вів 06 жов, 2020 01:03

rjkz

историй много и разных.

у меня ЖЭК банально на всё забил, тупо втирал очки не одну пару лет.

последней каплей стал факт не получения разрешения от города на подключение к теплу.

начали разбираться - матерь Божья.

при коммунистах за такой уровень хищений давали лет 12 с конфискацией.



мы специально написали в уставе ограничение на право заключения любых обязывающих договоров (кредит, поручительство, гарантия и т.п.) без предварительного решения собрания.

теперь даже неизбежный вопрос повышения тарифа приходится долго и упорно согласовывать с жильцами. и, самое главное, - доказывать необходимость этих расходов, а не тупо ЖЭКу впаривать в тариф и нихера при этом не делать.



а о практике взыскания третьими лицами задолженности ОСМД с его участников - банальные страшилки джинсовиков-адвокатов, которых стороны подтягивают для создания "умняка" перед кузьмичами.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.