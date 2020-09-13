Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід. Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.
Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.
Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід. Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.
Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.
Тимчасове явище. Через рік-півтора ціни будинків під Києвом - знову покотяться вниз.
Пам,ятаєте, скільки коштували ці будинки в 2008 році, і скільки зараз???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Будинки за Києвом - ще той неліквід. Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.
Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.
Надо сравнивать одинаковое плюс-минус Комфорт у дома конечно выше,особенно если любите готовить хорошее мясо с друзьями на живом огне. И сад со своими грушами и виноградом это мастхэв. Однако почем там будет жить, как допустим американцы в своей одноэтажной Америке? В доме метров на 200+... с нормальным участком и , допустим, если по машине на каждого взрослого члена семьи (и не битка за трёшку 10ти летнего)? Там под тысячу только на жизнеобеспечение в месяц будет уходить с садовниками и ТО, батареи разве что спасут немного НЕзимой, но это ещё под тридцатку капвложений. И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита. Полтос предводителя копейками по итогу окажется по сравнению с морокой и влётом на постройке особняка под себя.
airmax78 написав:Окуенная история на ночь. Как образованные люди убедили самих себя, что лучше всего никуя не делать и сидеть на попе ровно. История Украины.
завязывайте со сказками - вы, по всему, что пишите, просто сказочник из оп)
airmax78 написав:)) Вот этими самыми руками с начала года подготовил и провел 2 собрания ОСМД (не в одиночку, конечно, но сильно поучаствовал). На обоих проголосовали более 65% собственников. В ТЕЧЕНИЕ 2х НЕДЕЛЬ после собрания собрали ВСЕ опросные листы. Поменяли председателя ОСМД, Правление, ревизионную комиссию, поменяли управляющую компанию, утвердили новые тарифы, правила проживания, правила работы с должниками, и т.д. и т.п.
вот это на самом деле очень четко подтверждает, что вы никогда и ничего не организовывали. палевно страшно)
В чем палево - непонятно. Это же не 6 собраний за 6 месяцев. Только 2. Второе было собрать намного проще чем первое. Но, вам виднее. Я же говорю: никто никому не верит, ничего не делает, но и другим делать не дает. Дом rjkz: все специалисты собрались, авторитетно объяснили почему не нужно ничего делать и разошлись довольные. Во дворе ямы, в подвале вода, дом угандошен, зато никто не кинет и откаты брать не будет. Грейт сакцесс.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 06 жов, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Так, до слова - в нас на перших зборах, коли обіцяли дати ключі(а насправді, тільки озвучили коли дадуть і куди за ними прийти) - зібралось щось ~ 70% мешканців! Далі було менеше 50% Пізніше - менше 40% А на початку цього року, де обирали голову ОСББ(бо "стара" голова по стану здоров'я не хотіла далі бути) - НІХТО НЕ ХОТІВ іти на ту посаду!!! Більше того, навіть, в члени правління НІХТО не хотів йти(то майже примусово позаписували)
Але, добре, що нам попався молодий пацан(26р) - теж голова, але одного гуртожитку(неподалік) - то пи дали йому шанс(обрали головою) - і, наразі, всі дуже задоволені!!!
Він приступив до роботи з квітня цього року і люди побачили, що: 1. Разом з мешканцями, посадили квіти на клумбах/ посіяли траву на газонах/пересадили туї з горщиків на газони! 2. Купив килимки "для витирання ніг" у кожен під'їзд, а також поставив по великому вазону "з зеленню", біля входу у ліфт! 3. Пофарбував разом із мешканцями лавки! 4. Систему пожежогасіння "запустили" - підписали договір(а до того - могли нас штрафанути і система була без обслуговування) 5. Головне, ворота до паркінгу, які були зламані РІК і всі від них відхрещувались(бо ремонту не підлягали, а треба було нові) - голова "змусив" таки забудовника за свій кошт поставити нові ворота? 6. І, взагалі, на ьудь які звернення мешканців реагуж майже миттєво(наприклад, чи ключі потрібно дати якісь, чи дотягувач на дверях зламався, чи ще щось)
Отримує з/п від нас - 2 мінімалки(хоч люди вже відкрито пишуть у Вайбер-групі, що треба підвищити з/п)
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
барабашов написав:И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита.
Откель столь бурные фантазии по (себе)стоимости дома без земли?
Давайте начнём с малого - сколько стоит приличная лестница не из дерева и не образца 1965года с дачи Щербицкого и сколько выйдет витражное панорамное окно в холле(и то если он не на два этажа) и почём автоматические ворота тёплые,что механизм в ледяной дождь и туман не замерзает и температуру в неотапливаемом гараже +10...15 от улицы два дня держат, стоят сейчас при евро 33? Или вам подходит дом, как цыгане в 90е строили, в полкирпича и абы зал воображение поражал потолками?