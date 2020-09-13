Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12

Sidus написав: Frant написав: Будинки за Києвом - ще той неліквід.

Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю. Будинки за Києвом - ще той неліквід.Дай бог, при необхідності, продати їх за собівартістю.



Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть. Да, ликвидность дома гораздо меньше квартиры особенно 1к, но сравним с 4к более менее, зато комфорт у дома в разы выше и пандемия показала - жизнь в доме имеет огромные преимущества. Кстати спрос на дома и землю вырос в 2020 в несколько раз и все еще есть.

Надо сравнивать одинаковое плюс-минусКомфорт у дома конечно выше,особенно если любите готовить хорошее мясо с друзьями на живом огне. И сад со своими грушами и виноградом это мастхэв. Однако почем там будет жить, как допустим американцы в своей одноэтажной Америке? В доме метров на 200+... с нормальным участком и , допустим, если по машине на каждого взрослого члена семьи (и не битка за трёшку 10ти летнего)? Там под тысячу только на жизнеобеспечение в месяц будет уходить с садовниками и ТО, батареи разве что спасут немного НЕзимой, но это ещё под тридцатку капвложений.И при себестоимости дома за 250-300куе БЕЗ ЗЕМЛИ сколько потом на выходе получишь? И это по теперешним бомжацким ценам на землю и коробку не с монолита.Полтос предводителя копейками по итогу окажется по сравнению с морокой и влётом на постройке особняка под себя.